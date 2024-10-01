1 Günde 93 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya’da jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde son 24 saatte 93 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

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1 Günde 93 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 1 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 14 şüpheli başta olmak üzere haklarında yakalama kararı olan toplam 93 şüpheli şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Kaynak: İHA

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