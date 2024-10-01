1 Günde 93 Aranan Şahıs Yakalandı
Antalya’da jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde son 24 saatte 93 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 1 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 14 şüpheli başta olmak üzere haklarında yakalama kararı olan toplam 93 şüpheli şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.
Kaynak: İHA
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