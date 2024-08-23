1 Eylül'den İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık Facebook ve Instagram Açılmayacak

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran META, yayınladığı yeni güncelleme ile birçok kullanıcısını üzdü. Facebook ve Instagram uygulamalarının sorunsuz şekilde çalışması için getirilen kısıtlamada, çok sayıda telefon modelinin 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla uygulamaya erişim sağlayamayacağı öğrenildi. İşte META tarafından yapılacak güncelleme sonrasında Facebook ve Instagram kullanamayacak telefonlar.

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1 Eylül'den İtibaren Geçerli Olacak: Bu Telefonlarda Artık Facebook ve Instagram Açılmayacak - Resim: 1

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Facebook ve Instagram, yakında büyük bir güncelleme alacak.

İki sosyal ağı da bünyesinde bulunduran META, yapılacak değişiklik sonrası uygulamanın sorunsuz kullanılması için telefonlarda aranan minimum sistem gereksinimlerinde değişikliğe gidileceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp için benzer bir güncelleme yapan ve birçok telefon modeline kısıtlama getiren şirket, aldığı son karar ile özellikle eski tarihli telefona sahip kullanıcılarını üzecek.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN FACEBOOK VE INSTAGRAM AÇILMAYACAK

Uygulamalara düzenli olarak getirilen güncellemelerin ardından bazı android işletim sistemine sahip telefonların, yeni gereksinimleri karşılayamadığı belirtilerek META ekosisteminden çıkartıldı. Kısıtlama kararından Apple tarafından üretilen cihazlar muaf tutulurken, yeni yılda yapılacak güncellemelerin ardından Facebook ve Instagram'a girişi engellenecek modellerin sayısının artacağı öğrenildi.

İşte 1 Eylül itibarıyla sosyal medya uygulamalarına girilmeyecek telefonlar...

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