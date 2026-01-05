1 Aylık Bebeği Otobüs Durağına Bırakmışlardı: Anne ve Anneanne Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.

DEPORT EDİLECEKLER

Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

Annenin doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.

