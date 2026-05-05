1 Ayda 26 Kadın Öldürüldü! Katiller En Yakındakiler: Eş, Eski Eş, Baba, Oğul...

Türkiye'de kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler durdurulamıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açıkladığı Nisan 2026 verilerine göre, geçtiğimiz ay en az 26 kadın öldürüldü, 23 kadının ölümü ise kayıtlara 'şüpheli' olarak geçti.

BAHANELER BELİRSİZ, ŞİDDET SABİT

Katledilen 26 kadından 20’sinin hangi bahane ile öldürüldüğü dahi belirlenemezken, geri kalan vakalarda ekonomik sıkıntılar, barışmayı reddetme ve bebek aldırma gibi "bahanelerin" ardına sığınıldı. Bu tablo, kadınların yaşam haklarının en temel tercihlerinde bile tehdit altında olduğunu gösteriyor.

YÜZDE 69'U KENDİ EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Raporun en sarsıcı verilerinden biri faillerin kimliği oldu. Öldürülen 26 kadından 10’u evli olduğu erkek tarafından katledilirken, failler listesinde babalar, oğullar ve akrabalar da yer aldı. Kadınların yüzde 69'u (18 kadın) kendi evlerinde yaşamını yitirdi. Sokaklar, oteller ve boş araziler de diğer cinayet mahalleri olarak kayıtlara geçti.

SİLAHLI ŞİDDET İLK SIRADA

Cinayetlerin işleniş biçimi, bireysel silahlanmanın yarattığı tehlikeyi de ortaya koydu. 16 kadın ateşli silahlarla katledilirken, 7 kadın kesici aletlerle, 2 kadın boğularak ve 1 kadın darbedilerek öldürüldü.

Platform yetkilileri, şüpheli ölümlerin üzerine gidilmediği ve etkin koruma mekanizmaları işletilmediği sürece bu rakamların artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA