Gülen'in tecavüz zanlısı aile üyeleri artık yargı önünde

10 yıl önce15 yaşındaki bir kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla 9 kişi hakkında beraat kararıyla sonuçlanan, aralarında FETÖ lideri Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen, yeğenlerinin de yer aldığı 63 kişi için takipsizlik verilen dosya yeniden açıldı.

Merkez Aziziye ilçesine bağlı Gezköy Mahallesinde oturan S.K., 29 Ekim 2007'de Dadaşkent Polis Merkezi'ne başvurarak birçok erkek tarafından tehdit edilerek tecavüze uğradığını söyledi. Psikolog raporlarına göre, 'donuk zekaya' sahip olan ve 'hafif mental retardasyon' tanısı konulan S.K.'nin isimlerini verdiği 9 kişiden 8'i tutuklandı. Yetiştirme yurduna kalan S.K. burada anne ve babasının da aralarında yer aldığı 85 kişinin ismini verdi. 10 yaşından itibaren karşılaştığı tecavüz olaylarını ve teker teker ve isimleri ile anlatan S.K.'nin rapor haline getirilen bu görüşme kayıtları Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yurttaki psikolog ve sosyal hizmet uzmanının yeri değiştirilirken, yurt müdürü hakkında farklı iddialarla soruşturmalar açıldı ve Kastamonu'ya atandı. Tecavüz mağduru S.K. de Nene Hatun Kız Yurdu'ndan alınarak Şanlıurfa Kadın Sığınma evine gönderildi. Savcı Mustafa Kızılateş tarafından yürütülen soruşdurmada 9 kişi hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. S.K.'ye tecavüz ettiği iddia edilen, aralarında Seyfullah Gülen, oğulları Ammar ile Selahaddin Gülen'in olduğu şüphelilerin dosyası ise Cumhuriyet Başsavcıvekili Taner Aksakal'a verildi.

Soruşturma kapsamında Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ile ilgili iktidarsız olmadığına dair rapor veren doktor 'terör örgütü üyesi' iddiasıyla dinlemeye alındı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava 8 Kasım 2012'de tüm sanıkların beraati ile sonuçlandı. Taner Aksakal ise 63 kişi hakkında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.