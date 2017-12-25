  • BIST 111.765
  • Altın 156,127
  • Dolar 3,8076
  • Euro 4,5216
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
25.12.2017 22:30

Gülen'in tecavüz zanlısı aile üyeleri artık yargı önünde

»
Gülen'in tecavüz zanlısı aile üyeleri artık yargı önünde
10 yıl önce15 yaşındaki bir kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla 9 kişi hakkında beraat kararıyla sonuçlanan, aralarında FETÖ lideri Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen, yeğenlerinin de yer aldığı 63 kişi için takipsizlik verilen dosya yeniden açıldı.

Merkez Aziziye ilçesine bağlı Gezköy Mahallesinde oturan S.K., 29 Ekim 2007'de Dadaşkent Polis Merkezi'ne başvurarak birçok erkek tarafından tehdit edilerek tecavüze uğradığını söyledi. Psikolog raporlarına göre, 'donuk zekaya' sahip olan ve 'hafif mental retardasyon' tanısı konulan S.K.'nin isimlerini verdiği 9 kişiden 8'i tutuklandı. Yetiştirme yurduna kalan S.K. burada anne ve babasının da aralarında yer aldığı 85 kişinin ismini verdi. 10 yaşından itibaren karşılaştığı tecavüz olaylarını ve teker teker ve isimleri ile anlatan S.K.'nin rapor haline getirilen bu görüşme kayıtları Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yurttaki psikolog ve sosyal hizmet uzmanının yeri değiştirilirken, yurt müdürü hakkında farklı iddialarla soruşturmalar açıldı ve Kastamonu'ya atandı. Tecavüz mağduru S.K. de Nene Hatun Kız Yurdu'ndan alınarak Şanlıurfa Kadın Sığınma evine gönderildi. Savcı Mustafa Kızılateş tarafından yürütülen soruşdurmada 9 kişi hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. S.K.'ye tecavüz ettiği iddia edilen, aralarında Seyfullah Gülen, oğulları Ammar ile Selahaddin Gülen'in olduğu şüphelilerin dosyası ise Cumhuriyet Başsavcıvekili Taner Aksakal'a verildi.

seyfullah2.jpg

Soruşturma kapsamında Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ile ilgili iktidarsız olmadığına dair rapor veren doktor 'terör örgütü üyesi' iddiasıyla dinlemeye alındı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava 8 Kasım 2012'de tüm sanıkların beraati ile sonuçlandı. Taner Aksakal ise 63 kişi hakkında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KHK ile ihraç edilen öğretmenin tiyatro oyunu yasaklandı25 Aralık 2017 Pazartesi 20:31
  • Eşofman giyenlerin zina yaptığını söyleyen öğretmene soruşturma25 Aralık 2017 Pazartesi 20:25
  • Mumcu ailesinde sert ‘Perinçek’ tartışması!25 Aralık 2017 Pazartesi 19:14
  • Gülen'in tecavüz zanlısı aile üyeleri artık yargı önünde25 Aralık 2017 Pazartesi 19:04
  • Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamalarına izin yok25 Aralık 2017 Pazartesi 18:43
  • Kars'ta TIR kazası: 7 asker yaralı25 Aralık 2017 Pazartesi 18:39
  • Türk kuru yük gemisi karaya oturdu25 Aralık 2017 Pazartesi 18:20
  • 2018 için Zorunlu Trafik Sigortası fiyatı belli oldu25 Aralık 2017 Pazartesi 18:02
  • Cumhuriyet davasında ara karar açıklandı!25 Aralık 2017 Pazartesi 17:32
  • Çağlayan Vadisi'ndeki taş ocağının ÇED raporu yargıya taşındı25 Aralık 2017 Pazartesi 17:21
    • FOTO GALERİ
    • Evinin bahçesinde buldu, şok oldu!
    • Nehrin üzerinde yürüyen adamın numarası ifşa oldu
    • İsmet İnönü, çocukluğunun geçtiği konakta anıldı
    VİDEO GALERİ
    • Teröristlerin kaçış bölgeleri böyle bombalandı
    • CHP'li Budak: Terörü herkes istediği gibi yorumlayabilir
    • CHP Sözcüsü Tezcan AKP'yi topa tuttu: Diktatörlük peşindesiniz
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti