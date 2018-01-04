  • BIST 116.494
  • Altın 159,337
  • Dolar 3,7653
  • Euro 4,5433
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
04.01.2018 16:40

Gül'e bir tepki de hemşehrisi bakandan

»
Gül'e bir tepki de hemşehrisi bakandan
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 15 Temmuz ve sonrasındaki eylemleri ‘bastırmak’ için hareket eden sivillere yargı zırhı sağlayan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin sözlerine bir yanıt da Kayserili hemşerisinden geldi.

Aysel Alp/ Hürriyet- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bunun başka yerlere çekilmesini uygun bulmuyorum” dedi.

Bakan Özhaseki, bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığında başlatılan “Sıfır Atık” projesinin bu yıl Ankara’daki tüm kamu kurumlarına, aşamalı olarak da havaalanları, otogarlar, tren garları ile eğitim kurumlarına yaygınlaştırılacağını açıkladı.Gülün sözlerine bir yorum da hemşerisi Bakandan Özhaseki, sadece bakanlık bünyesindeki ‘sıfır atık’ uygulamasıyla bile değerlendirilebilir 100 ton atık topladıklarını, sera gazı salınımını 14 ton azalttıklarını ve bin 200 ağacın kesilmesini önlediklerini söyledi. Geri dönüşümün önemine dikkat çeken Özhaseki, basın mensuplarına meyve-sebze, yemek atıklarının kompost gübreye nasıl dönüştüğünü gösterdi


'BAŞKA YERLERE ÇEKİLMESİNİ UYGUN BULMUYORUM'

Özhaseki gazetecilerin kendisi gibi Kayserili olan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696. sayılı KHK ile getirilen sivillere yargı zırhına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi: 

“KHK’lerde imzalar var. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım, bakanlık yapıyorum, ben imza atarken titizlenirim. Neye imza attığımı çok iyi bilirim. 15 Temmuz’da Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline zarar vermeye kalkan hainlerin karşısında durmuş gazi ve şehitlerimiz oldu. Onlara bir gün olur da kamu malına zarar vermekten, kamu görevlisine mukavemet etmekten dava açılırsa ne olur? Tankın üzerine çıkmış gazimize dava açılırsa? Bu insanları korumak, onları sonuna kadar savunmak bizim birinci görevimiz. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal medyayı sallayan taciz iddiası Meclis gündeminde!04 Ocak 2018 Perşembe 14:00
  • Akın: Diyanet İşleri Başkanı çocuklarımız için tehdittir!04 Ocak 2018 Perşembe 13:55
  • İki liderden ortak açıklama: Bu bizim için bir görev04 Ocak 2018 Perşembe 13:50
  • Gürer: Sanayicilerin sorunları katlanarak büyüyor04 Ocak 2018 Perşembe 13:48
  • Çakırözer: Hak, hukuk ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz04 Ocak 2018 Perşembe 13:29
  • Utku Gümrükçü’den gövde gösterisi04 Ocak 2018 Perşembe 13:28
  • İbrahim Kalın'dan flaş açıklamalar04 Ocak 2018 Perşembe 13:26
  • "O isim Hayrinnisa Gül olsaydı, AKP'nin korkusu başka olurdu"04 Ocak 2018 Perşembe 13:22
  • Durmaz: Kaybedenler hep emekçiler ve emekliler04 Ocak 2018 Perşembe 13:17
  • "HDP'de Demirtaş'tan sonra gelebilecek 2 isim"04 Ocak 2018 Perşembe 13:13
    • FOTO GALERİ
    • Müslüm filminden ilk kareler yayınlandı
    • Annenin en acı anı
    • Yavuz Yılmaz'ın nişanlısı yürekleri dağladı
    VİDEO GALERİ
    • AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
    • Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi
    • 'Bu haksız ve hukuksuz geçen sürenin hesabı sorulacak'
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti