Gülben Ergen'den şok sözler: Ölümümü seyrettiler

Show TV ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu programın ilk bölüm konuğu olan Gülben Ergen çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Gülben Ergen, yaşadığı zor günleri anlattı.

Seda Sayan, "Zor zamanlarında neden sustun?" deyince Gülben Ergen şöyle cevap verdi:

"Susmak da bir cevaptı aslında. Susarak konuştum. Yangının orta yerinde sadece sana bağlandım. Bir haykırmaydı. Bir ringde dokuz kişiyle savaşamazsın. O kadar çok yerden saldırı geliyordu ki... Ben sessiz kaldım, şarkımla çıktım. Her yerden saldırdılar. Hep sabır çok sabır... Ben dostumun programına geliyorum. Sadece benim sınavım değildi... Gücü başkasının sırtına dayanarak alırsan, düşersin... Hangisinin neyine cevap vereceksin... Benim ölümümü seyrettiler..."