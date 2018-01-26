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26.01.2018 18:55

Gülben Ergen için istenen zorlama hapis talebi hakkında karar

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Gülben Ergen için istenen zorlama hapis talebi hakkında karar
Gülben Ergen hakkında istenen zorlama hapis talebiyle ilgili karar verildi.

Ümit TÜRK İstanbul / DHA - Sunucu Erhan Çelik'in, boşandığı eşi Gülben Ergen'in sosyal medya açıklamalarında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında istediği zorlama hapis talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya zorlama hapsi istenen Gülben Ergen avukatıyla birlikte katılırken, Erhan Çelik'i avukatı temsil etti. Erhan Çelik'in avukatı, "Söz konusu paylaşımın Gülben Ergen'e ait olduğu bilirkişi raporuyla tespit edilmiştir.  Bu paylaşımlar nedeniyle şikayetimiz devam ediyor. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Gülben Ergen'in avukatı ise "Müvekkilim hiçbir surette şiddet uygulamamıştır. Erhan Çelik'in adını dahi ağzına almamıştır. Erhan Çelik tarafından sayısız mağduriyet yaşamıştır. Asıl müvekkilim mağdur olmuştur. Müvekkilim hakkında zorlama hapsine yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

ERGEN: BİR ANNE VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE KATILAN BİRİ OLARAK...

Gülben Ergen ise ifadesinde, "Üzerime atılı iddiaları kabul etmiyorum. Kırgınlık ve şaşkınlık içindeyim. Benim üzerimde oynanan ve şov amaçlı yapılan şikayeti ve açılan davayı kabul etmiyorum. Ne olursa olsun evlenip ayrıldığım bu adama nefsime hakim olarak hiçbir şekilde şiddet içeren söz ve davranışta bulunmadım. Yaptığım paylaşım sadece üzerinde oynanan watsapp yazışmasının aslını yayınlamaktı. Bir anne olarak ve sosyal sorumluluk projelerine katılan ve liderlik yapan biri olarak böyle hakaret içerikli, aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunmadım. Bir erkek kendini bu duruma nasıl düşürmüştür? Ben düşürmedim. 46 yaşındayım. Üç çocuğum var. Bir anne olarak ağır şekilde suçlandım. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

MAHKEME, ZORLAMA HAPSİ TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERDİ

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, Erhan Çelik'in boşandığı eşi Gülben Ergen'in zorlama hapsi talebinin reddine karar verdi. Duruşma çıkışı avukatına sarılarak salondan ayrılan Ergen'in mutlu olduğu gözlendi. Ergen, bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.

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