"Güçlenen hayallerimizle yeni yıla giriyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Çetin mesajında; refah, mutlu ve yaşanabilir bir Çukurova adına verdikleri mücadelenin bir dönemini daha geride bıraktıklarını belirttti.

Çukurova adına dolu dolu geçen 2017’nin ardından, yeni hizmetler ve projelerin hayata geçeceği 2018 yılına ulaşmanın heyecanı içinde olduklarını ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “İlçemizde yaşam seviyesini yükseltmek amacıyla, hizmetlerimizde katılımcı ve şeffaf bir anlayış sergiledik. “Gülümseyin Çukurova’dasınız” sloganı ile koruduğumuz umutlar ve güçlenen hayallerimizle 2017 yılını geride bırakıyor; yeni umutlarla yeni bir yıla hazırlanıyoruz. Belediyemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm personeliyle Çukurova’yı daha güzel ve daha modern hale getirmek için çalışacaktır. Yeni yılda yeni projelerimizi hayata geçirirken diğer belediyelere örnek olan sosyal belediyecilik çalışmalarımız da sürecektir. Hizmetlerimiz yine vatandaş odaklı, temel hedeflerimiz verimlilik, yine açıklık, hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı olacaktır. Hemşehrilerimizin çok değerli ilgi ve destekleriyle Çukurova’mıza hizmet ve yatırımlarımız son hızıyla devam edecektir. Çukurovamızın refah seviyesini yükseltmeye ve daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“GÜCÜMÜZE İNANARAK YORULMADAN İLERLEYECEĞİZ”

Başkan Çetin, yeni yıl mesajını şöyle sürdürdü: 2017 yılı başta ülkemiz olmak üzere dünya için pek iyi geçmese de, biliyor ve inanıyoruz ki her yeni yıl, umut yelkenlerin açıldığı yeni bir başlangıçtır. Bizler asla umutsuzluğa düşmeyen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yol gösterdiği güçlü bir tarihe ve inanca sahibiz. Yılmadan, bıkmadan, azimle, sabırla; demokrasi, hukuk, özgürlük ve eşitlik mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Her ulaşılan hedef bizler için diğer hedeflerimize ulaşmamızda itici bir güç etkisi yapacaktır. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ilimiz ve ilçemiz olmak üzere ülkemiz için, Cumhuriyetimiz için, tüm Ulusumuz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için umut, sağlık, sevgi, huzur ve barışın egemen olduğu yeni bir yıl olmasını dilerim.