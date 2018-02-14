Gribi 1 günde durduran ilaç bulundu

Japon ilaç firması Shionogi'nin iddia ettiğine göre, yeni üretilen bir ilacın tek bir dozu, grip (Influenza) virüsünü 1 gün içinde durduruyor.

Wall Street Journal tarafından raporlanan habere göre ilaç, Amerikalı ve Japon denekler üzerinde denendiğinde, medyan (ortanca) olarak 24 saat içinde grip virüsünü durdurmayı başardı. Bu, son yılların en kötü grip sezonunun yaşandığı 2017-2018 sezonu göz önüne alınacak olursa, oldukça heyecan verici bir haber. Çünkü Shionogi'nin yeni ilacının tek bir dozu, meşhur grip ilacı Tamiflu'nun günde 2 defa, 5 gün boyunca alınan dozuyla eşdeğer başarıya sahip. Bu, Tamiflu'dan 3 kata kadar daha etkili bir grip ilacının icat edilmiş olabileceğini gösteriyor.

Bu büyük başarıdan sonra, Tamiflu'nun üreticisi olan İsviçreli ilaç firması Roche, ilacın geliştirilme sürecine dahil olmaya karar verdi.

2017-2018 grip sezonu, özellikle Amerika'da, Kuzey ve Güney Batı Avrupa'da, İran ve Pakistan'da son derece şiddetli bir şekilde geçiyor. Hiçbir fiziksel rahatsızlığı yok gibi gözüken bireyler, sadece grip virüsü nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar. Uzmanlar, bu ölümlerin sayısının 2009 yılındaki domuz gribi salgınından çok da farklı olmadığını belirtiyorlar.

İşte gribin bu güçlü geri dönüşü, birçok büyük ilaç firmasının bir sonraki nesil anti-viral ilaçları üretmek için yarışa girmesine neden oldu. Bloomberg 'in bildirdiğine göre Johnson & Johnson, virüslerin genetik materyallerini kopyalama yetisini bozarak birçok virüsü etkili şekilde bloke edebilen bir ilaç geliştirdi.

Bu ilaçlar her ne kadar gribe karşı savaşta önemli basamaklar olsalar da, aşılama yoluyla evrensel ölçekte gribi önleyebilecek ve grip aşısından sonsuza kadar kurtulmamızı sağlayacak nihai bir çözümden halen çok uzağız. Virüsler, insan hücrelerini işgal edip, bu hücreleri insanlara özgü proteinler yerine viral proteinler üretmeye zorlamaktadır. Günümüzde var olan ilaçlar, virüslerin hücrelerimizi işgal etmesine izin verirler; ancak viral genetik materyalin üretilip diğer hücrelere bulaşmasına engel olmaya çalışırlar. Buna rağmen bazı virüsler bundan kaçmayı başarır ve salgın devam eder. Ancak bu ilaçlar, virüsleri yok etmeksizin, enfeksiyon hızını düşürmeyi hedeflerler.

Shionogi, yeni nesil grip ilacını üretebilmek için 2500 civarında başarısız deneme yapmak zorunda kaldı. Başarıyı getiren, AIDS hastalığına neden olan HIV isimli virüsün, Osaka ilaç firması tarafından geliştirilen anti-viral sayesinde nasıl yavaşlatıldığına bakmaları oldu. HIV, insan hücrelerini ele geçirmek için metalik bir enzim kullanmaktadır. Pfizer ve GlaxoSmithKline firmaları, işbirliği yaparak bu metalik enzimin kullanımını durduran bir ilaç geliştirmeyi başarmışlardır. Shionogi araştırmacıları, grip virüsünün de aynı metalik enzimi kullandığını fark ettiler. İşte bundan yola çıkarak, yeni ilacı geliştirmeyi başardılar.

Shionogi'nin tek doz - tek günlük grip ilacı, Japonya'da "hızlandırılmış onay" listesine alındı ve önümüzdeki ay onaylanması olası gözüküyor. Japonya'dan onay alındıktan sonra, önümüzdeki yazdan sonra ABD'de, sonra da diğer ülkelerde satışa çıkabilir.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), 2017-2018 sezonunda geliştirilen grip aşısının %30 civarında bir başarı oranına sahip olduğunu belirtiyor.(evrim ağacı)