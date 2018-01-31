Göztepe'den, ara transferin son saatlerinde sürpriz transfer!

Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe, ara transferin kapanmasına saatler kala Demba Ba ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de oynadığı oyun ve topladığı puanlarla göz dolduran İzmir ekibi Göztepe, transferin son saatlerinde önemli bir hamle yaptı. Göztepe, Çin ekibi Shanghai Shenhua forması giyen ve Türkiye'de kendine özel hayran kitlesi olan Demba Ba ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

PREMİER LİG'DE FORMA GİYDİ

Göztepe’de 19 numaralı formayı terletecek olan Demba Ba, Premier Lig'de West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları da giydi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI HİÇ UNUTMADI

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba, 44 maça çıkarken bu maçlarda 27 kez gol sevinci yaşadı. Son olarak Shanghai Shenhua'da 37 maçta forma giyen Senegalli oyuncu 29 gol attı.

Demba ba, yarınki idmanda takımla birlikte yer alacak.

MÜSLÜM GÜRSES'İN ŞARKISI UYARLANDI

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Müslüm Gürses'in 'Hangimiz sevmedik' şarkısı sözleri değiştirilerek Demba Ba'ya uyarlanmıştı.