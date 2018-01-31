  • BIST 119.529
  • Altın 161,730
  • Dolar 3,7532
  • Euro 4,6682
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
31.01.2018 22:10

Göztepe'den, ara transferin son saatlerinde sürpriz transfer!

»
Göztepe'den, ara transferin son saatlerinde sürpriz transfer!
Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe, ara transferin kapanmasına saatler kala Demba Ba ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de oynadığı oyun ve topladığı puanlarla göz dolduran İzmir ekibi Göztepe, transferin son saatlerinde önemli bir hamle yaptı. Göztepe, Çin ekibi Shanghai Shenhua forması giyen ve Türkiye'de kendine özel hayran kitlesi olan Demba Ba ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

PREMİER LİG'DE FORMA GİYDİ

Göztepe’de 19 numaralı formayı terletecek olan Demba Ba, Premier Lig'de West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları da giydi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI HİÇ UNUTMADI

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba, 44 maça çıkarken bu maçlarda 27 kez gol sevinci yaşadı. Son olarak Shanghai Shenhua'da 37 maçta forma giyen Senegalli oyuncu 29 gol attı.

Demba ba, yarınki idmanda takımla birlikte yer alacak.

MÜSLÜM GÜRSES'İN ŞARKISI UYARLANDI

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Müslüm Gürses'in 'Hangimiz sevmedik' şarkısı sözleri değiştirilerek Demba Ba'ya uyarlanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray, Ndiaye için görüşmelere başladı31 Ocak 2018 Çarşamba 14:30
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love ilk idmanına çıktı31 Ocak 2018 Çarşamba 14:17
  • Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi31 Ocak 2018 Çarşamba 12:50
  • Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi31 Ocak 2018 Çarşamba 12:39
  • Galatasaray transferi borsaya bildirdi31 Ocak 2018 Çarşamba 12:37
  • Trabzonspor'da Rıza Çalımbay farkı31 Ocak 2018 Çarşamba 10:14
  • Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu!31 Ocak 2018 Çarşamba 10:03
  • Mourinho’dan 94 yaşındaki taraftara mektup31 Ocak 2018 Çarşamba 09:08
  • İstifa etmesiyle dönmesi bir oldu31 Ocak 2018 Çarşamba 02:10
  • Süper Lig'de 6 takım PFDK'ya sevk edildi31 Ocak 2018 Çarşamba 00:26
    • FOTO GALERİ
    • Gözleri sayesinde hayatı değişti!
    • 152 yıl sonra gökyüzü şahane görüntülere sahne oldu
    • Dünyanın en kaslı çocuğuydu; son hali şaşırtıyor
    VİDEO GALERİ
    • Yandaş Cem Küçük bu kez o kanalı hedef gösterdi: Kapatın...
    • Darmık Dağı bombalanıyor! İşte ilk görüntüler
    • Kadıköy'de güvenlik kameralarına yansıyan ilginç olay
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti