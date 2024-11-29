Zeytinyağına Birkaç Damla Limon Sıkın: Etkisine İnanamayacaksınız

Yemeklerde ve salatalarda sıkça tercih edilen bu iki besin, birleştiğinde vücut üzerinde şaşırtıcı etkiler yaratabilir. Peki, zeytinyağına limon eklendiğinde ne olur?

Zeytinyağı ve limon, her ikisi de antioksidan açısından zengin doğal ürünlerdir. Zeytinyağının sağlıklı yağ asitleri ile limonun vitamin ve mineralleri birleştiğinde metabolizmayı destekleyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir etki ortaya çıkar.

SİNDİRİM SİSTEMİNE BÜYÜK DESTEK

Limonun içerdiği doğal asitler, zeytinyağının bağırsakları yumuşatıcı özelliğiyle birleşerek sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu karışım özellikle kabızlık gibi sorunların hafifletilmesinde etkili olabilir.