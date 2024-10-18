Zerrin Özer'i Zayıflatan Sır Yöntem: Sofrasından Eksik Etmiyor, 33 Kilo Birden Verdi

Zerrin Özer, diyet sürecinde tekdüzelikten kaçınmak için besinleri çeşitlendirdiğini söyledi. Bazen buğday veya çavdar ekmeği tercih ettiğini belirten Özer, sebze, yeşillik, az yağlı protein ve bakliyat ağırlıklı bir beslenme programı izledi. Kahvaltıda ise zaman zaman müsli, yoğurt ya da yağsız süt tercih etti.

ZERDEÇAL, ZENCEFİL, KETEN TOHUMU...

Diyet yapanların en önemli öğünlerinden biri olan atıştırmalıklarda ise kuru kayısı gibi sağlıklı seçeneklere yönelen Özer, günlük olarak 4 bardak yeşil çay tüketti. Zerdeçal, zencefil, keten tohumu ve tarçını ise yemeklerinde ve içeceklerinde kullanmayı ihmal etmedi.

Sağlıklı kilo vermede kalori takibinin önemine vurgu yapan Özer, günlük kalori alımını ihtiyacının biraz altında tutarak kilo verdiğini söyledi. Ancak çok düşük kalorili diyetlerden kaçınmanın ve işlenmiş gıdalardan uzak durmanın önemine dikkat çekti.