Zerrin Özer'i Zayıflatan Sır Yöntem: Sofrasından Eksik Etmiyor, 33 Kilo Birden Verdi
Ünlü sanatçı Zerrin Özer, kilo verme sürecinde gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. 109 kilodan 76 kiloya düşen Özer, diyet süreci ve uyguladığı yöntemlerle birçok kişinin ilgisini çekti. Zayıflamak isteyenlerin merak ettiği bu süreçte, Özer'in sofrasından eksik etmediği besinler de gündem oldu. İşte ünlü şarkıcının kilo verme sırları...
Kaynak: Haber Merkezi
Zayıflamak isteyenler, sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi başaran ünlülerin diyet programlarına büyük ilgi gösteriyor. 33 kilo veren Zerrin Özer, bu süreci diyet listesine sadık kalarak tamamladığını ifade etti.
DİYET LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Diyet sürecinde besin çeşitliliğine önem verdiğini belirten Özer, katı bir diyet uygulamaktan kaçındığını ancak diyet programına harfiyen uyduğunu dile getirdi. Peki, ünlü şarkıcının diyet listesinde en çok hangi besinler yer alıyor?
Zerrin Özer, diyet sürecinde tekdüzelikten kaçınmak için besinleri çeşitlendirdiğini söyledi. Bazen buğday veya çavdar ekmeği tercih ettiğini belirten Özer, sebze, yeşillik, az yağlı protein ve bakliyat ağırlıklı bir beslenme programı izledi. Kahvaltıda ise zaman zaman müsli, yoğurt ya da yağsız süt tercih etti.
ZERDEÇAL, ZENCEFİL, KETEN TOHUMU...
Diyet yapanların en önemli öğünlerinden biri olan atıştırmalıklarda ise kuru kayısı gibi sağlıklı seçeneklere yönelen Özer, günlük olarak 4 bardak yeşil çay tüketti. Zerdeçal, zencefil, keten tohumu ve tarçını ise yemeklerinde ve içeceklerinde kullanmayı ihmal etmedi.
Sağlıklı kilo vermede kalori takibinin önemine vurgu yapan Özer, günlük kalori alımını ihtiyacının biraz altında tutarak kilo verdiğini söyledi. Ancak çok düşük kalorili diyetlerden kaçınmanın ve işlenmiş gıdalardan uzak durmanın önemine dikkat çekti.
LİFLİ GIDALAR TOKLUK HİSSİ YARATIR
Tam tahıllar, meyveler, sebzeler, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar gibi besleyici gıdaları tercih eden Özer, lifli gıdalar sayesinde tokluk hissini artırdı. Tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri ve bitkisel proteinler de diyetinin önemli parçalarından oldu.
Diyetin yanı sıra düzenli spor yapmanın da önemini vurgulayan Zerrin Özer, bir antrenör eşliğinde her gün spor yaptığını belirtti. Koşu bandı ve diğer spor aletlerini kullanarak günlük bir saat egzersiz yapan Özer, haftada üç gün düzenli olarak spor yaparak sağlıklı kilo vermeyi destekledi.
Zayıflamak isteyenler için önemli bir tavsiye veren Özer, ağır sporlar yapmanın şart olmadığını ancak düzenli, disiplinli ve kişisel vücut ölçümlerine uygun bir spor programı oluşturmanın etkili olduğunu ifade etti.