Zayıflama İğnelerindeki Büyük Tehlike: Yeni Adım Tepki Çekti
Novo Nordisk, insülin kalemlerinin üretimini durdurma kararıyla eleştiri oklarının hedefinde. İlaç devi, bu kararıyla kârı, insan sağlığının önüne koymakla suçlanıyor. Tip 1 diyabet hastaları için hayati önem taşıyan insülin kalemlerinin yerine, artık cam şişe ve şırınga kullanımı teşvik edilecek. Ancak uzmanlar, bu yöntemin zahmetli olduğunu ve doğru kullanımının zor olduğunu belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Novo Nordisk, insülin kalemlerinin üretimini durdurarak, zayıflama ilaçları olan Ozempic ve Wegovy gibi ürünlerin üretimini artırmayı hedeflediğini duyurdu. Şirket, bu karar kapsamında Güney Afrika’da insülin kalemlerinin tedarikini çoktan durdurduğunu açıkladı. Novo Nordisk, bu yıl ABD’deki bir üretim tesisine 4 milyar dolarlık yatırım yaparak, “obezite ve diğer kronik hastalıkları olan kişiler için enjekte edilebilir tedavilerin üretim kapasitesini artırmayı” amaçladığını belirtti.
HASTALAR İNSÜLİN KALEMLERİNİ TERCİH EDİYOR
Tıbbi yardım kuruluşu Médecins Sans Frontières (MSF) ve T1International tarafından yapılan bir anket, diyabet hastalarının %82’sinin şırınga ve flakon yerine insülin kalemlerini tercih ettiğini ortaya koydu. Novo Nordisk, sentetik analog insülin kalemlerinin üretimine devam ederken, daha pahalı olan bu ürünlerin gelişmekte olan ülkeler için ekonomik zorluklar yaratabileceğine dikkat çekildi. MSF’nin savunuculuk danışmanı Candice Sehoma, bu kararın küresel sağlık eşitsizliklerini artıracağını savundu. Sehoma, “Zengin ülkelere daha yeni ve pahalı insülin kalemleri sunulurken, kaynakları sınırlı ülkelerdeki diyabet hastalarının, neredeyse tamamen terk edilmiş eski yöntemlere dönmeye zorlanması, ciddi bir sağlık eşitsizliğidir” dedi.
Novo Nordisk ise bu eleştirileri reddederek, insülin kalemlerinin üretimini durdurma kararının zayıflama ilaçları ile ilgili olmadığını savundu. Şirket sözcüsü, “Üretim kapasitemizi artırmak ve kapasite kısıtlamalarını aşmak için bazı ürünleri aşamalı olarak kaldırıyoruz” açıklamasını yaptı.
ZAYIFLAMA İĞNELERİNİN ZARARLARI
Son yapılan bir araştırmaya göre, kilo vermek amacıyla yaygın şekilde kullanılan semaglutid sınıfı ilaçlar Wegovy ve Ozempic'in, nadir görülen bir göz rahatsızlığı nedeniyle tek gözde körlük riskini artırabileceği belirlendi.
JAMA Ophthalmology dergisinde yayımlanan çalışmada, altı yıl boyunca yaklaşık 17.000 kişinin tıbbi kayıtları incelendi. Araştırma, bu ilaçları kullanan diyabet hastalarının, tedavisi bulunmayan ve ağrısız bir göz rahatsızlığı olan “non-arteritik iskemik optik nöropati (NAİON)” teşhisi alma olasılığının yaklaşık dört kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
İlacın kullanıldığı obez veya aşırı kilolu hastalarda ise NAİON görülme olasılığının, bu ilaçları kullanmayanlara kıyasla yedi kat daha fazla olduğu tespit edildi. NAİON, optik sinire giden kan akışının azalması sonucu ortaya çıkıyor ve ani, kalıcı tek göz körlüğüne yol açabiliyor. Bu hastalığın oldukça nadir olduğu, 100.000 kişide iki ila 10 kişi arasında görülebildiği belirtildi.
Araştırmacılar, elde edilen bulguların doktorlar ve hastalar için bu ilaçları kullanma kararı alırken dikkatli olunması gerektiğine işaret ettiğini söyledi. Massachusetts Eye and Ear Nöro-oftalmoloji Servisi Direktörü ve çalışmanın baş araştırmacılarından Dr. Joseph Rizzo, “Bu ilaçların kullanımı sanayileşmiş ülkelerde hızla arttı ve birçok fayda sağladı. Ancak, bu ilaçları kullanmayı düşünen doktorlar ve hastalar, NAİON riskini de göz önünde bulundurmalıdır” dedi.
Rizzo ve ekibi, 2023 yazında, zayıflama ilacı kullanan üç hastaya kısa bir süre içinde NAİON teşhisi koyduktan sonra araştırmaya başladı. Hastalığın nadirliği göz önüne alındığında, bu vakaları dikkat çekici bulan ekip, geçmiş hasta kayıtlarını inceledi ve ilaç ile hastalık arasında bağlantı buldu.