Zayıflama İğnelerindeki Büyük Tehlike: Yeni Adım Tepki Çekti

Novo Nordisk, insülin kalemlerinin üretimini durdurarak, zayıflama ilaçları olan Ozempic ve Wegovy gibi ürünlerin üretimini artırmayı hedeflediğini duyurdu. Şirket, bu karar kapsamında Güney Afrika’da insülin kalemlerinin tedarikini çoktan durdurduğunu açıkladı. Novo Nordisk, bu yıl ABD’deki bir üretim tesisine 4 milyar dolarlık yatırım yaparak, “obezite ve diğer kronik hastalıkları olan kişiler için enjekte edilebilir tedavilerin üretim kapasitesini artırmayı” amaçladığını belirtti.

HASTALAR İNSÜLİN KALEMLERİNİ TERCİH EDİYOR

Tıbbi yardım kuruluşu Médecins Sans Frontières (MSF) ve T1International tarafından yapılan bir anket, diyabet hastalarının %82’sinin şırınga ve flakon yerine insülin kalemlerini tercih ettiğini ortaya koydu. Novo Nordisk, sentetik analog insülin kalemlerinin üretimine devam ederken, daha pahalı olan bu ürünlerin gelişmekte olan ülkeler için ekonomik zorluklar yaratabileceğine dikkat çekildi. MSF’nin savunuculuk danışmanı Candice Sehoma, bu kararın küresel sağlık eşitsizliklerini artıracağını savundu. Sehoma, “Zengin ülkelere daha yeni ve pahalı insülin kalemleri sunulurken, kaynakları sınırlı ülkelerdeki diyabet hastalarının, neredeyse tamamen terk edilmiş eski yöntemlere dönmeye zorlanması, ciddi bir sağlık eşitsizliğidir” dedi.