Yüzde 50 Tasarruf Yapacaksınız: Çamaşır Makinenizin İçine Top Haline Getirip Atmanız Yetiyor!

Temizlik ürünleri, hane harcamalarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Çamaşır deterjanı da bu ürünlerin başında geliyor. Ancak inatçı lekelerle mücadele ederken gereğinden fazla deterjan kullanmanıza gerek olmadığını biliyor muydunuz? İşte sizi fazla deterjan tüketiminden kurtaracak ve lekelerle savaşta etkili bir yöntem: Alüminyum folyo kullanımı…

DAHA AZ DETERJANLA TERTEMİZ ÇAMAŞIRLAR

Çamaşır makinesinden en iyi performansı alabilmek için birkaç basit ipucunu bilmek yeterli. Alüminyum folyo, çamaşır yıkarken hem statik elektriği azaltma hem de lekeleri çıkarmada etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Peki, bu yöntemi nasıl uygulayabilirsiniz?

Alüminyum folyoyu hazırlayın: Bir portakal büyüklüğünde olacak şekilde alüminyum folyodan 3 adet top yapın.

Makineye yerleştirin: Bu folyoları çamaşırlarınızla birlikte makinenin içine koyun.

Sonuçları gözlemleyin: İnatçı lekelerin, fazla leke çıkarıcı kullanmışsınız gibi kolayca çıktığını fark edeceksiniz.