Yürüyen Merdivenlerin Neden Tırtıklı Olduğu Ortaya Çıktı: Hiç Kimsenin Aklına Gelmemişti

Dahası, tırtıklı yapının bir diğer avantajı, eşyaların veya nesnelerin merdivenin altına düşmesini engellemektir. Bu, yürüyen merdivenlerin çalışma mekanizmasının düzenli bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Düz basamaklar, nesnelerin sıkışmasına neden olabilirken, tırtıklı yüzeyler bu tür olumsuzlukların önüne geçer. Örneğin, bir fotokopi makinesinde kâğıt sıkışması durumuna benzer şekilde, yürüyen merdivende de aynı tür sorunlar yaşanabilir.

Henüz otomatik temizlik mekanizmaları bulunmasa da, tırtıklı tasarım çöplerin kenara itilmesini kolaylaştırarak temizlik sürecine katkıda bulunur. Ayrıca, bu tasarım ayakkabıların basamağa daha iyi tutunmasını sağlayarak güvenliği artırır.