Yürüyen Merdivenlerin Neden Tırtıklı Olduğu Ortaya Çıktı: Hiç Kimsenin Aklına Gelmemişti
Yürüyen merdivenlerin basamaklarının tırtıklı olmasının nedeni ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yürüyen merdivenler, çoğu zaman standart tasarımıyla dikkat çeker; tırtıklı basamaklar, yanlarda bulunan fırçalar ve son kısımda yer alan dikkat çekici sarı çizgi. Ancak, bu tasarım unsurlarının işlevleri çoğu kişi tarafından tam olarak bilinmemektedir.
Yürüyen merdivenin basamakları, çıkışa yaklaşırken düzleştikçe, yanlarda yer alan küçük fırçalar devreye girer. Bu fırçalar, basamaklardaki toz ve kirleri temizlerken, tırtıklı yüzeyler de bu temizliğin etkinliğini artırır. Tırtıkların tasarımı, fırçaların ve basamakların daha iyi bir şekilde birbirine kenetlenmesini sağlar, böylece yolcuların merdivenden inişi ve çıkışı daha güvenli hale gelir.
Dahası, tırtıklı yapının bir diğer avantajı, eşyaların veya nesnelerin merdivenin altına düşmesini engellemektir. Bu, yürüyen merdivenlerin çalışma mekanizmasının düzenli bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Düz basamaklar, nesnelerin sıkışmasına neden olabilirken, tırtıklı yüzeyler bu tür olumsuzlukların önüne geçer. Örneğin, bir fotokopi makinesinde kâğıt sıkışması durumuna benzer şekilde, yürüyen merdivende de aynı tür sorunlar yaşanabilir.
Henüz otomatik temizlik mekanizmaları bulunmasa da, tırtıklı tasarım çöplerin kenara itilmesini kolaylaştırarak temizlik sürecine katkıda bulunur. Ayrıca, bu tasarım ayakkabıların basamağa daha iyi tutunmasını sağlayarak güvenliği artırır.