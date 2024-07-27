Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor

Yaz aylarında bu tarif vazgeçilmeziniz olacak. İşte Yunan usulü karışık kızartma tarifi ve püf noktaları.

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Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor - Resim: 1

Yunan mutfağının lezzetli ve sağlıklı tariflerinden biri olan karışık kızartma, hem göz dolduran sunumuyla hem de lezzetiyle sofralarınıza renk katacak. Bu tarifte kullanılan malzemelerin doğru şekilde hazırlanması ve pişirilmesi, yemeklerin yağ çekmemesi ve evin kokmaması için oldukça önemlidir. Yunan usulü karışık kızartma, bu konuda oldukça başarılı bir seçenek olabilir.

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Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor - Resim: 2

Malzemeler:


3 adet patlıcan
2 adet patates
4/5 adet biber
2 adet kabak
1 adet havuç
2 diş sarımsak
2 adet domates
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz

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Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor - Resim: 3

Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri istediğiniz şekilde doğrayın. Biz halka şeklinde doğramayı tercih ettik.

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Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor - Resim: 4

Kızgın bol yağın içerisinde malzemeleri sırasıyla kızartın. (Patates, kabak, havuç, biber ve patlıcan)

Ayrı bir tavaya zeytinyağını koyun. Rendelediğiniz domatesleri zeytinyağında kızartmaya başlayın.

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Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor - Resim: 5

Minik minik doğradığınız sarımsakları domatesin içerisine atın. Tuzu da ekleyin. Dilerseniz baharat ekleyebilirsiniz.

Domates sosunu pişirdikten sonra karışık kızartmanın üzerinde gezdirin. Afiyet olsun...

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