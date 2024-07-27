Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor
Yaz aylarında bu tarif vazgeçilmeziniz olacak. İşte Yunan usulü karışık kızartma tarifi ve püf noktaları.
Yunan mutfağının lezzetli ve sağlıklı tariflerinden biri olan karışık kızartma, hem göz dolduran sunumuyla hem de lezzetiyle sofralarınıza renk katacak. Bu tarifte kullanılan malzemelerin doğru şekilde hazırlanması ve pişirilmesi, yemeklerin yağ çekmemesi ve evin kokmaması için oldukça önemlidir. Yunan usulü karışık kızartma, bu konuda oldukça başarılı bir seçenek olabilir.
Malzemeler:
3 adet patlıcan
2 adet patates
4/5 adet biber
2 adet kabak
1 adet havuç
2 diş sarımsak
2 adet domates
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri istediğiniz şekilde doğrayın. Biz halka şeklinde doğramayı tercih ettik.
Kızgın bol yağın içerisinde malzemeleri sırasıyla kızartın. (Patates, kabak, havuç, biber ve patlıcan)
Ayrı bir tavaya zeytinyağını koyun. Rendelediğiniz domatesleri zeytinyağında kızartmaya başlayın.
Minik minik doğradığınız sarımsakları domatesin içerisine atın. Tuzu da ekleyin. Dilerseniz baharat ekleyebilirsiniz.
Domates sosunu pişirdikten sonra karışık kızartmanın üzerinde gezdirin. Afiyet olsun...