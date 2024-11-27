Yumurtaya Büyük Alternatif: Tam Bir Protein Deposu! Gün Boyu Enerjik ve Tok Tutuyor

Vitaminler, mineraller, amino asitler, yağ asitleri ve antioksidanlarla dolu olan nohut suyu, kalp sağlığını destekleyen harika bir besin kaynağıdır. Pişmiş nohutlardan veya konserve nohuttan elde edilen bu sıvı, yemeklerde ve tatlılarda yumurta beyazı yerine kullanılabilir.

Fransız şef Joël Roessel, 2014 yılında yumurta alternatifi ararken nohut suyunun köpürtülebilir özelliklerini keşfetti ve bu fikir kısa sürede vegan toplulukları arasında yayıldı. Bir yıl sonra, Fransız araştırmacılar bu buluşu derinlemesine inceleyerek çikolatalı mus yapımında kullanımı gibi farklı tariflerle genişlettiler.