Yumurta Sarısında Kırmızı Leke Ne Anlama Geliyor? Lekeli Yumurta Yenir mi?

Yumurtada görülen kırmızı lekelerin, halk arasında yaygın olarak bilinenin aksine, doğmamış civcivlerle bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bilimsel açıklamalara göre, bu lekeler yumurtlama sürecinde tavukların kan damarlarının yırtılması sonucu oluşur. Bu durum, fertilizasyon ile ilgili değildir.

LEKELİ YUMURTALARDA CİVCİV ÇIKAR MI

Bu tür lekeler, "kan lekesi" ya da "et lekesi" olarak adlandırılır ve yumurtanın besin değeri ya da tadında herhangi bir olumsuz etki yaratmaz. Ayrıca, ticari olarak satılan yumurtalar genellikle döllenmediğinden, bu yumurtalardan civciv çıkması mümkün değildir.

Kırmızı lekelerin ortaya çıkışı genellikle tavuğun beslenme düzeni, genetik yapısı veya stres gibi faktörlere bağlıdır. Dolayısıyla, bu tür lekeler tüketiciler için bir sağlık riski oluşturmaz ve yumurtalar güvenle tüketilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi