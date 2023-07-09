Yumurta haşlarken lezzetini katlayacak öneri - Birçok aşçının tekniğiymiş

Yumurtalar, pratik ve besleyici bir gıda olmasının yanı sıra, hazırlanması da oldukça kolaydır. Ancak, yumurtanın farklı pişirme yöntemleri için farklı pişirme süreleri gereklidir. Bu nedenle, haşlanmış, rafadan veya kayısı kıvamında yumurta yapmak istiyorsanız, doğru pişirme süresini bilmek önemlidir.

Haşlanmış yumurta yapmak için, yumurtayı kaynar suya atın ve 5-6 dakika boyunca kaynatın. Daha sert bir yumurta için 8-10 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır.

Rafadan yumurta yapmak için, yumurtayı kaynar suya atın ve 3-4 dakika boyunca kaynatın. Bu süre, yumurtanın beyazının pişmesi ve sarısının hafifçe akışkan kalması için yeterlidir.

Kayısı kıvamında yumurta yapmak için, yumurtayı kaynar suya atın ve 7-8 dakika boyunca kaynatın. Bu süre, yumurtanın hem beyazının hem de sarısının tamamen pişmesi için yeterlidir.

YUMURTA NASIL SOYULMALIDIR?

Hurriyet.com.tr sitesinde yer alan haberde yumurta soyarken denenmesi gereken yöntem paylaşıldı. İşte en etkili yöntem

SUYUN ALTINDA SOYMA

Bunun metot için derin bir kaseye çeşmeden su doldurmanız yeterli. Yumurtayı elinize alıp suyun altına sokun ve kasenin dibine ya da kenarına vurarak kabuğu çatlatın. Kabuğun ve zarın altına giren su, soyma işini sizin yerinize yapıyor. Bunu akan suyla da aynı şekilde yapabilirsiniz ancak suyu akıtıp israf etmektense bir kaseye doldurup kullanmak çok daha iyi.