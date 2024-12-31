Yumurta Haşlarken Çatlamayı Önlemenin Basit Yolu: Bir Tutam Atınca Asla Çatlamıyor

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan haşlanmış yumurta, hem lezzeti hem de sağlık açısından faydalarıyla öne çıkıyor. Ancak yumurta haşlama sırasında sıkça yaşanan kabuk çatlama sorunu, estetik görünümü bozabiliyor ve yumurtanın iç kısmına zarar verebiliyor. Bu sorunu çözmek için 35 yıllık bir aşçı püf noktayı açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yumurta Haşlarken Çatlamayı Önlemenin Basit Yolu: Bir Tutam Atınca Asla Çatlamıyor - Resim: 1

Yumurta haşlarken tencereye 1 tatlı kaşığı karbonat eklemek, çatlama riskini önemli ölçüde azaltıyor. Karbonat, kaynama sırasında kabuk üzerinde ince bir koruyucu tabaka oluşturarak çatlamayı önlüyor. Bu yöntemle yumurtalar hem düzgün bir şekilde haşlanıyor hem de kolayca soyulabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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