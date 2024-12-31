Yumurta Haşlarken Çatlamayı Önlemenin Basit Yolu: Bir Tutam Atınca Asla Çatlamıyor

Yumurta haşlarken tencereye 1 tatlı kaşığı karbonat eklemek, çatlama riskini önemli ölçüde azaltıyor. Karbonat, kaynama sırasında kabuk üzerinde ince bir koruyucu tabaka oluşturarak çatlamayı önlüyor. Bu yöntemle yumurtalar hem düzgün bir şekilde haşlanıyor hem de kolayca soyulabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi