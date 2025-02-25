Yüksek Tansiyonu Düşürmeye Yardımcı Olan Baharat

Siyah susam, içerdiği magnezyum sayesinde damar duvarlarını gevşeterek kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Ayrıca, kandaki "kötü" kolesterolün artışını azaltan çoklu doymamış yağ asitleri içerir.

SİYAH SUSAMIN DİĞER FAYDALARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Siyah susam, Hindistan'a özgü bir bitkinin tohumudur ve keskin aromasıyla et yemeklerinde ve salatalarda baharat olarak kullanılır. Bunun dışında pek çok faydalı özelliğe sahiptir: