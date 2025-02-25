Yüksek Tansiyonu Düşürmeye Yardımcı Olan Baharat
Yüksek tansiyon, kalp hastalıklarına yol açabileceği için derhal müdahale edilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Doktorlar, doğru beslenmenin kan basıncındaki ani yükselmelerin yol açtığı sağlık problemlerini önlemede önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Bazı besinler damar tıkanıklığına yol açarken, bazıları ise damarları temizleyerek rahatlatıcı etki gösterir. Yüksek tansiyonla mücadelede faydalı besinlerden biri de siyah susamdır.
Kaynak: Haber Merkezi
Siyah susam, içerdiği magnezyum sayesinde damar duvarlarını gevşeterek kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Ayrıca, kandaki "kötü" kolesterolün artışını azaltan çoklu doymamış yağ asitleri içerir.
SİYAH SUSAMIN DİĞER FAYDALARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Siyah susam, Hindistan'a özgü bir bitkinin tohumudur ve keskin aromasıyla et yemeklerinde ve salatalarda baharat olarak kullanılır. Bunun dışında pek çok faydalı özelliğe sahiptir:
Tırnakları ve saçları güçlendirir, cildi elastik ve pürüzsüz hale getirir.
Metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini destekler.
Mide ve bağırsak fonksiyonlarını iyileştirir.
Kalsiyum içeriği sayesinde kemikleri ve eklemleri güçlendirir.
Yüksek vitamin ve mineraller içeriği sayesinde genel sağlık durumunu iyileştirir.
Rahatlamaya yardımcı olur, kaygıyı azaltır ve uykuya geçişi hızlandırır.
Ancak, doktorlar siyah susamın aşırı tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Yüksek kalori içeriği nedeniyle aşırı tüketimi kilo alımına neden olabilir. Ayrıca, fazla tüketimi böbrek taşı oluşumuna yol açabilir.