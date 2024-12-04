YouTube, 2024’ün En İyi İçerik Üreticilerini Açıkladı: Listede Beklenmedik İsim Tartışma Yarattı
Yılın sona yaklaşmasıyla birlikte sosyal medya platformları, 2024’te öne çıkan verilerini paylaşmaya başladı. Bu kapsamda YouTube, 2024’ün en çok dikkat çeken içerik üreticilerini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de en çok izlenen 10 kanalın yer aldığı listede zirveyi, dünya çapında büyük bir takipçi kitlesine sahip olan MrBeast aldı.
MrBeast’i, komedi içerikleriyle tanınan Stokes Twins ve bu yıl YouTube’a adım atan futbol efsanesi Cristiano Ronaldo takip etti.
Listede yer alan diğer içerik üreticileri ise şu şekilde sıralandı:
MrBeast
Stokes Twins
Cristiano Ronaldo
CaseOh
Zack D. Films
Nick DiGiovanni
Jordan Matter
Mark Rober
The Trench Family
Camilla Araujo
TARTIŞMA YARATAN İSİM
Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri, 10. sırada yer alan Camilla Araujo oldu. Araujo, aslen OnlyFans içerik üreticisi olup, bu platformdaki içeriklerini tanıtmak amacıyla YouTube’da kısa videolar yayımlıyor. Milyonlarca izlenmeye ulaşan bu videolar, onu 2024’ün en popüler içerik üreticileri arasına sokmayı başardı.
YouTube, Araujo’nun içeriklerinin platformun topluluk kurallarını ihlal etmediğini belirtse de, bu videoların sosyal medya platformlarında yer alıp almaması gerektiği konusunda tartışmalar sürüyor.
Özellikle bazı kullanıcılar, bu tür içeriklerin daha sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini savunuyor.