YouTube, 2024’ün En İyi İçerik Üreticilerini Açıkladı: Listede Beklenmedik İsim Tartışma Yarattı

TARTIŞMA YARATAN İSİM

Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri, 10. sırada yer alan Camilla Araujo oldu. Araujo, aslen OnlyFans içerik üreticisi olup, bu platformdaki içeriklerini tanıtmak amacıyla YouTube’da kısa videolar yayımlıyor. Milyonlarca izlenmeye ulaşan bu videolar, onu 2024’ün en popüler içerik üreticileri arasına sokmayı başardı.