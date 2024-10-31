Yol Çalışmaları Sırasında 1200 Yıllık 139 Viking Mezarı Bulundu: İçinden Çıkanlar Şoke Etti

Tvaaker köyünde gerçekleştirilen yol çalışmaları öncesi yapılan arkeolojik incelemelerde, 139 mezardan oluşan bir gömü alanı ortaya çıktı.

NE OLDUĞU ANLAŞILAMAYAN EŞYALAR BULUNDU

İsveç Ulusal Tarih Müzeleri, arkeologların mezarlıkta insan ve hayvan kemiklerinin yanı sıra çeşitli metal ve seramik eserler bulduğunu açıkladı. Kazılarda metal aksesuarlar, seramik kaplar ve bazı mezarların çevresinde tekne biçiminde yerleştirilmiş büyük taşların tespit edildiği belirtildi.