Yol Çalışmaları Sırasında 1200 Yıllık 139 Viking Mezarı Bulundu: İçinden Çıkanlar Şoke Etti
İsveç'te, bin 200 yıllık bir Viking mezarlığı keşfedildi.
Kaynak: DHA
Tvaaker köyünde gerçekleştirilen yol çalışmaları öncesi yapılan arkeolojik incelemelerde, 139 mezardan oluşan bir gömü alanı ortaya çıktı.
NE OLDUĞU ANLAŞILAMAYAN EŞYALAR BULUNDU
İsveç Ulusal Tarih Müzeleri, arkeologların mezarlıkta insan ve hayvan kemiklerinin yanı sıra çeşitli metal ve seramik eserler bulduğunu açıkladı. Kazılarda metal aksesuarlar, seramik kaplar ve bazı mezarların çevresinde tekne biçiminde yerleştirilmiş büyük taşların tespit edildiği belirtildi.
SADECE YÜZDE 6'SI KAZILABİLDİ
Mezarlığın sadece yüzde 6'sının kazıldığı ifade edilirken, bölgedeki kazıların Viking Çağı’nın ticaret ve taşımacılığına dair önemli bilgiler sunması bekleniyor.