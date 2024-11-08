Yılların Ustası Açıkladı: Bu Yöntemle Yapılan Sarmalar Asla Dağılmıyor

DAĞILMAYAN SARMA İÇİN PÜF NOKTALAR

Sarmaların dağılmasını önlemek için iç harcın çok sıkı doldurulmaması önem taşır. Yaprakların rahatça kapanması, pişirme sırasında sarmaların dağılmamasını sağlar. Ayrıca, tencerenin üzerine yaprakların dağılmasını önlemek amacıyla bir porselen tabak yerleştirilebilir. Bu yöntem, sarmaların formunu korumasına ve suyunu iyi emmesine yardımcı olur.

SARMA PİŞİRMENİN İNCELİKLERİ

Sarılı yaprakların üzerine zeytinyağı, limon dilimleri ve sıcak su ilave edilerek kısık ateşte pişirilir. Dağılmayı engellemek için tencerenin içine kapağından daha küçük bir kase yerleştirilebilir.