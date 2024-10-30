Yılların Aşçıcı Hilesini Açıkladı: 1 Kaşığı Kuru Fasulyenin Gazını Tamamen Alıyor

1 KAŞIK ELMA SİRKESİ KOYUN

Kuru fasulyenin gaz yapma etkisini azaltmanın en pratik yollarından biri elma sirkesi kullanmaktır. Pişirmeden önce fasulyeleri suya ekleyeceğiniz bir kaşık elma sirkesi, içindeki sindirimi zor oligosakkaritleri parçalayarak gaz oluşumunu önemli ölçüde azaltır.

SOĞUK SUDA BEKLETİN

Fasulyeleri bir gece önceden soğuk suya koyarak, gaz yapıcı maddelerin suya karışmasını sağlayabilirsiniz. Su birkaç kez değiştirildiğinde, bu etki daha da azalır. Bu yöntem ayrıca fasulyelerin daha kolay pişmesine de yardımcı olur.