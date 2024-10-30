Yılların Aşçıcı Hilesini Açıkladı: 1 Kaşığı Kuru Fasulyenin Gazını Tamamen Alıyor

Kuru fasulyenin gaz yapmasını önlemek için, yılların aşçısı pişirme esnasında uyguladığı küçük ama etkili hileyi açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Yılların Aşçıcı Hilesini Açıkladı: 1 Kaşığı Kuru Fasulyenin Gazını Tamamen Alıyor - Resim: 1

Kuru fasulye, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmasına rağmen, bazı kişilerde gaz sorununa neden olabiliyor. Geleneksel olarak bu sorunu azaltmak için yılların aşçıcı en etkili ve doğal bir yöntemi açıkladı. İşte kuru fasulyenin gaz yapıcı etkisini en aza indirmenin yolları.

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Yılların Aşçıcı Hilesini Açıkladı: 1 Kaşığı Kuru Fasulyenin Gazını Tamamen Alıyor - Resim: 2

1 KAŞIK ELMA SİRKESİ KOYUN

Kuru fasulyenin gaz yapma etkisini azaltmanın en pratik yollarından biri elma sirkesi kullanmaktır. Pişirmeden önce fasulyeleri suya ekleyeceğiniz bir kaşık elma sirkesi, içindeki sindirimi zor oligosakkaritleri parçalayarak gaz oluşumunu önemli ölçüde azaltır.

SOĞUK SUDA BEKLETİN

Fasulyeleri bir gece önceden soğuk suya koyarak, gaz yapıcı maddelerin suya karışmasını sağlayabilirsiniz. Su birkaç kez değiştirildiğinde, bu etki daha da azalır. Bu yöntem ayrıca fasulyelerin daha kolay pişmesine de yardımcı olur.

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Yılların Aşçıcı Hilesini Açıkladı: 1 Kaşığı Kuru Fasulyenin Gazını Tamamen Alıyor - Resim: 3

DEFNE YAPRAĞI ETKİSİ

Fasulyeleri pişirirken suya birkaç defne yaprağı eklemek, hem sindirimi kolaylaştırır hem de gaz yapıcı etkisini azaltır. Ayrıca, defne yaprağı yemeğe hoş bir aroma katar.

AROMASINI ARTTIRIYOR

Sindirim sistemini destekleyen rezene tohumu, fasulye pişirirken bir çay kaşığı eklenerek kullanılabilir. Bu yöntem, yemeğin aromasını zenginleştirirken gaz oluşumunu engeller.

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Yılların Aşçıcı Hilesini Açıkladı: 1 Kaşığı Kuru Fasulyenin Gazını Tamamen Alıyor - Resim: 4

ZEYTİNYAĞ GAZ YAPICI ETKİSİNİ AZALTIR

Sağlıklı bir bitkisel yağ olan zeytinyağı, fasulye yemeklerine lezzet katmanın yanı sıra sindirim sistemini rahatlatır. Özellikle soğuk sıkım zeytinyağı, kuru fasulyenin gaz yapıcı etkisini en aza indirir.

UZUN SÜRE PİŞİRİN

Fasulyeyi kısık ateşte, uzun süre pişirmek, gaz yapıcı maddelerin çözünmesine yardımcı olur. Hızlı pişirme yerine yavaş pişirme tercih edilmesi, sindirim sorunlarının önüne geçer.

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