Yılların Aşçıcı Hilesini Açıkladı: 1 Kaşığı Kuru Fasulyenin Gazını Tamamen Alıyor
Kuru fasulyenin gaz yapmasını önlemek için, yılların aşçısı pişirme esnasında uyguladığı küçük ama etkili hileyi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kuru fasulye, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmasına rağmen, bazı kişilerde gaz sorununa neden olabiliyor. Geleneksel olarak bu sorunu azaltmak için yılların aşçıcı en etkili ve doğal bir yöntemi açıkladı. İşte kuru fasulyenin gaz yapıcı etkisini en aza indirmenin yolları.
1 KAŞIK ELMA SİRKESİ KOYUN
Kuru fasulyenin gaz yapma etkisini azaltmanın en pratik yollarından biri elma sirkesi kullanmaktır. Pişirmeden önce fasulyeleri suya ekleyeceğiniz bir kaşık elma sirkesi, içindeki sindirimi zor oligosakkaritleri parçalayarak gaz oluşumunu önemli ölçüde azaltır.
SOĞUK SUDA BEKLETİN
Fasulyeleri bir gece önceden soğuk suya koyarak, gaz yapıcı maddelerin suya karışmasını sağlayabilirsiniz. Su birkaç kez değiştirildiğinde, bu etki daha da azalır. Bu yöntem ayrıca fasulyelerin daha kolay pişmesine de yardımcı olur.
DEFNE YAPRAĞI ETKİSİ
Fasulyeleri pişirirken suya birkaç defne yaprağı eklemek, hem sindirimi kolaylaştırır hem de gaz yapıcı etkisini azaltır. Ayrıca, defne yaprağı yemeğe hoş bir aroma katar.
AROMASINI ARTTIRIYOR
Sindirim sistemini destekleyen rezene tohumu, fasulye pişirirken bir çay kaşığı eklenerek kullanılabilir. Bu yöntem, yemeğin aromasını zenginleştirirken gaz oluşumunu engeller.
ZEYTİNYAĞ GAZ YAPICI ETKİSİNİ AZALTIR
Sağlıklı bir bitkisel yağ olan zeytinyağı, fasulye yemeklerine lezzet katmanın yanı sıra sindirim sistemini rahatlatır. Özellikle soğuk sıkım zeytinyağı, kuru fasulyenin gaz yapıcı etkisini en aza indirir.
UZUN SÜRE PİŞİRİN
Fasulyeyi kısık ateşte, uzun süre pişirmek, gaz yapıcı maddelerin çözünmesine yardımcı olur. Hızlı pişirme yerine yavaş pişirme tercih edilmesi, sindirim sorunlarının önüne geçer.