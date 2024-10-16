Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Ihlamuru Böyle İçmek Zehre Dönüşüyor

IHLAMUR NASIL DEMLENİR?

Kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprak karışımından 1 tatlı kaşığı kadar alıp, üzerine 1 bardak kaynar su dökülmeli ve 10 dakika demlemeye bırakılmalıdır. Bu şekilde hazırlanan ıhlamur, içeriğindeki kuersetin ve kaempferol gibi antioksidan bileşenlerle grip, soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir, sindirim sistemi ve kas spazmlarını azaltır ve diüretik etkisi ile idrar söktürmeye yardımcı olur.