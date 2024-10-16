Yıllardır Yanlış Biliniyormuş: Ihlamuru Böyle İçmek Zehre Dönüşüyor
Kış aylarında soğuk algınlığına karşı en çok tercih edilen bitki çaylarından biri olan ıhlamur, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve öksürüğe iyi gelmesiyle biliniyor. Ancak, ıhlamurun besin değerlerinden tam anlamıyla faydalanmak için doğru şekilde demlenmesi gerekiyor. Yaygın olarak yapılan bir hata, ıhlamurun besin değerini kaybetmesine ve faydalarının azalmasına yol açabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Genellikle, ıhlamurun kaynatılarak hazırlandığı görülüyor. Ancak bu yöntem, ıhlamurun içerdiği faydalı bileşenlerin kaybolmasına neden oluyor. Ihlamuru kaynatmak, antioksidan olan polifenollerin azalmasına ve sağlığa yararlı özelliklerinin azalmasına yol açıyor.
BESİN DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYOR
Ihlamurun faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için kaynatmak yerine demleme yöntemi kullanmak gerekiyor. Çiçek, yaprak veya uçucu yağ taşıyan bitki çayları, "infüzyon" adı verilen demleme yöntemiyle hazırlanmalı.
Bu yöntemle, kaynar su 5 dakika bekletildikten sonra 1 tatlı kaşığı ıhlamur eklenir ve 5 dakika demlemeye bırakılır, ardından süzülerek içilir. Bu yöntem, adaçayı, rezene ve melisa gibi diğer bitki çayları için de geçerli. Aksi takdirde, bitkiler kaynatıldığında uçucu yağlar kaybolur ve faydaları azalır.
IHLAMUR NASIL DEMLENİR?
Kurutulmuş ıhlamur çiçeği ve yaprak karışımından 1 tatlı kaşığı kadar alıp, üzerine 1 bardak kaynar su dökülmeli ve 10 dakika demlemeye bırakılmalıdır. Bu şekilde hazırlanan ıhlamur, içeriğindeki kuersetin ve kaempferol gibi antioksidan bileşenlerle grip, soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir, sindirim sistemi ve kas spazmlarını azaltır ve diüretik etkisi ile idrar söktürmeye yardımcı olur.