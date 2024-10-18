Yıllardır Tam Tersi Biliniyordu, Meğer Fasulyeleri Yanlış Islatıyormuşuz! İşte Basit Yöntemi

1. Daha İyi Tat ve Doku: Islatılmayan fasulyelerin kabukları sert kalabilir ve tam olarak pişmeyerek hafifçe kahverengileşebilir. Önceden ıslatmak, fasulyelerin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar.

2. Gaz Sorununu Azaltır: Baklagiller, içerdikleri oligosakkaritler nedeniyle gaz yapabilir. İnsan vücudu bu maddeleri tam olarak sindiremez ve bağırsakta fermente olurlar. Islatmak, bu oligosakkaritlerin sindirilmesini kolaylaştırarak rahatsızlık riskini azaltır.

3. Vitaminlerin Korunması: Fasulyeler, özellikle B vitamini bakımından zengindir. Uzun süreli pişirme bu vitaminlerin kaybına yol açabilir. Islatılmış fasulyeler ise daha kısa sürede piştiği için vitaminlerin korunmasına yardımcı olur.

4. Zararlı Maddelerin Nötralizasyonu: Fasulyeler, anti-besin maddeleri olarak bilinen ve sindirim sistemine zarar verebilen lektin içerir. Islatmak, lektin miktarını azaltarak sindirim sorunları riskini düşürür.

5. Sindirimi Kolaylaştırır: Fasulyelerdeki sindirim enzimlerini engelleyen maddeler, fasulyeler ıslatıldığında etkisiz hale gelir. Bu da proteinlerin vücut tarafından daha iyi sindirilmesini sağlar.