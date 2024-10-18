Yıllardır Tam Tersi Biliniyordu, Meğer Fasulyeleri Yanlış Islatıyormuşuz! İşte Basit Yöntemi
Fasulyeleri pişirmeden önce ıslatmak, hem pişirme süresini kısaltır hem de besin değerlerini korur. Islatılmayan fasulyeler, örneğin kırmızı fasulye, en az 4 saat kaynatılmak zorunda kalabilir. Ancak, önceden ıslatmak bu süreyi üçte birine indirir ve başka faydalar da sağlar.
Kaynak: Haber Merkezi
1. Daha İyi Tat ve Doku: Islatılmayan fasulyelerin kabukları sert kalabilir ve tam olarak pişmeyerek hafifçe kahverengileşebilir. Önceden ıslatmak, fasulyelerin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar.
2. Gaz Sorununu Azaltır: Baklagiller, içerdikleri oligosakkaritler nedeniyle gaz yapabilir. İnsan vücudu bu maddeleri tam olarak sindiremez ve bağırsakta fermente olurlar. Islatmak, bu oligosakkaritlerin sindirilmesini kolaylaştırarak rahatsızlık riskini azaltır.
3. Vitaminlerin Korunması: Fasulyeler, özellikle B vitamini bakımından zengindir. Uzun süreli pişirme bu vitaminlerin kaybına yol açabilir. Islatılmış fasulyeler ise daha kısa sürede piştiği için vitaminlerin korunmasına yardımcı olur.
4. Zararlı Maddelerin Nötralizasyonu: Fasulyeler, anti-besin maddeleri olarak bilinen ve sindirim sistemine zarar verebilen lektin içerir. Islatmak, lektin miktarını azaltarak sindirim sorunları riskini düşürür.
5. Sindirimi Kolaylaştırır: Fasulyelerdeki sindirim enzimlerini engelleyen maddeler, fasulyeler ıslatıldığında etkisiz hale gelir. Bu da proteinlerin vücut tarafından daha iyi sindirilmesini sağlar.
FASULYELERİ DOĞRU ISLATMA YÖNTEMLERİ
Fasulyeleri ıslatmak için iki temel yöntem vardır: soğuk ıslatma ve sıcak ıslatma.
SOĞUK ISLATMA:
Fasulyeleri akan suyun altında duruladıktan sonra büyük bir tencereye alın. Taneler ıslatıldığında hacmi 1,5-2 katına çıkacağından, geniş bir tencere kullanın. 1:3 oranında soğuk su ekleyerek 10 saat bekletin (genellikle gece yapılır). İsterseniz 1 çay kaşığı karbonat ekleyerek bu süreyi 6-7 saate düşürebilirsiniz. Islatma sonrası suyu dökün ve fasulyeleri duruladıktan sonra temiz suyla haşlayın.
SICAK ISLATMA:
Fasulyelerin üzerini tamamen kaplayacak şekilde sıcak su ekleyin. 2-3 dakika kaynatın, ardından tencerenin kapağını kapatıp 1 saat bekletin.
ÖNCEDEN ISLATILMIŞ FASULYELERİ PİŞİRME SÜRESİ
Fasulyelerin pişirme süresi, türüne ve tanelerin boyutuna bağlı olarak değişir. Orta boy kuru fasulyeler garnitür ya da salata olarak kullanılacaksa 45-50 dakika haşlanmalıdır. Kırmızı fasulye ise 60-90 dakika arasında pişirilmelidir.
PİŞİRME İPUÇLARI:
Fasulyeleri pişirmeden önce durulayın. Demleme sırasında tane-su oranını 1:3 veya 1:4 olarak ayarlayın.
Islatma suyunu döküp yeni suyla kaynatın ve ısıyı düşürün.
Fasulyeleri pişirme esnasında karıştırmayın ve tencerenin kapağını kapatmayın. Köpük oluşumunu azaltmak için suya 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekleyin.
Baharatları pişirme sonunda ekleyin, aksi takdirde fasulyeler sertleşebilir.
Fasulyeleri doğru şekilde ıslatmak, hem pişirme süresini kısaltır hem de lezzetli ve sağlıklı bir sonuç elde etmenizi sağlar.