Yıllardır Arabası Olan Emekliler Para Ödüyordu. Tüm Ülkede Bedava Oldu

Ücretsiz HGS Etiketi: İlk kez emekli olan ve maaşını Ziraat Bankası'ndan almaya başlayan müşterilere ücretsiz HGS etiketi hizmeti sağlanacak. Bu hizmet için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilirsiniz. Bunun yanı sıra emeklilere bazı kolaylıklar da sağlanacak. İndirimli

Kiralık Kasa Hizmeti:

Emeklilere yüzde 25 indirimli kiralık kasa hizmeti sunulacak. Bu hizmetten faydalanmak için şubelere başvurabilirsiniz.

Ücretsiz Para Transferi:

Dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen Havale, EFT ve FAST işlemleri ücretsiz olacak. (Kamusonhaber)