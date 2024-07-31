Yıllardır Arabası Olan Emekliler Para Ödüyordu. Tüm Ülkede Bedava Oldu
Arabası olan emekliye iyi haber. Yıllardır ödemiş oldukları o ücreti Ziraat Bankası sayesinde ödemeyecekler.
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alt limitlerinde önemli bir güncelleme yapıldı. Bir banka, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, 100 TL olan alt limitin 175 TL olarak değiştirileceğini açıkladı.
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcıları için önemli bir duyuru geldi. Bir bankanın müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajına göre, HGS alt limitleri üzerinde değişiklik yapılacak. 100 TL olan alt limit, 175 TL olarak güncellenecek.
Bu değişiklikle beraber 1. sınıf HGS ürünleri için otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşanmaması hedefleniyor. Ayrıca otomatik yükleme tutarı da 175 TL olarak belirlenecek.
EMEKLİLERE ÜCRETSİZ OLDU
Ziraat Bankası, emeklilere yönelik promosyon kampanyası başlattı. Banka, emekli maaşı alan müşterilere arabaları için ücretsiz HGS etiketi sağlayacak. Banka yetkilileri, "İlk kez emekli maaşı alacak müşterilerimiz, bankamızı tercih ederek bir yıl boyunca geçerli olacak avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilir." dedi.
Ücretsiz HGS Etiketi: İlk kez emekli olan ve maaşını Ziraat Bankası'ndan almaya başlayan müşterilere ücretsiz HGS etiketi hizmeti sağlanacak. Bu hizmet için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilirsiniz. Bunun yanı sıra emeklilere bazı kolaylıklar da sağlanacak. İndirimli
Kiralık Kasa Hizmeti:
Emeklilere yüzde 25 indirimli kiralık kasa hizmeti sunulacak. Bu hizmetten faydalanmak için şubelere başvurabilirsiniz.
Ücretsiz Para Transferi:
Dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen Havale, EFT ve FAST işlemleri ücretsiz olacak. (Kamusonhaber)