Yılanlar Neden Bacaklarını Kaybetti?

YENİ BULGULARDA ÇARPICI DETAY

Araştırma, yılanların diğer genetik özelliklerine de ışık tuttu. Daha önceki çalışmalar, sürüngenlerin görme için kritik olan bazı genleri kaybettiklerini öne sürmüştü. Ancak yeni bulgular, bu genlerin hâlâ mevcut olduğunu fakat aktivitelerinin yılan evriminin erken dönemlerinde, muhtemelen yeraltında yaşayan ilkel yılanlarda, susturulduğunu gösteriyor.

Benzer şekilde, yılanların yüksek frekansları duyma yeteneği ile ilişkili genlerde de "aşağı regülasyon" görüldü. Ancak bu değişiklik, yılanların kulak kemiklerinin yeniden yapılandırılmasına yol açarak, onları titreşimlere karşı oldukça hassas hale getirmiş olabilir. Yılanların vücutlarında tüm organları barındırmak için bazı genler de eksik. DNAH11 ve FOXJ1 olarak adlandırılan bu genler, tipik olarak embriyonun simetrik bir şekilde gelişmesini sağlar. Bu genler olmadan yılanlarda sol akciğer ya hiç gelişmez ya da oldukça küçük kalır.

Li, bu çalışmanın yalnızca yılanların gelişiminde rol oynayan önemli genleri belirlemekle kalmadığını, aynı zamanda omurgalılar, hatta insanlar dahil olmak üzere diğer canlıların gelişim süreçlerini ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek hastalık veya malformasyonların sebeplerini anlamak adına da önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Todd Castoe ise yılanların genetik yapılarındaki bu büyük değişimlerin birçok hayvan için aşırı olabileceğini söylese de, yılanlar söz konusu olduğunda, “hiçbir gelişimsel veya fizyolojik program imkânsız değil” diyor.