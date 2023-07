Yıkandığında tüm faydası gidiyormuş! Asla yıkanmaması gereken 7 gıda...

Kimi gıdayı yemeden önce sirkeli suda bekletiyoruz kimisini de hiçbir şekilde yıkamadan tüketebiliyoruz. Yapılan bu davranışların gerçekten doğru olduğuna emin miyiz? Sağlığını her şeyden çok önemseyenler için bu bilgiler gerçekten de çok değerli - Mynet.com -

Aslında, bazı yiyeceklerin yıkanması, tüm besin değerlerinin kaybolmasına neden olmayabilir, ancak bazı yiyeceklerin yıkanması, besin değerlerinin kaybolmasına neden olabilir. İşte neden bazı yiyeceklerin yıkanmaması gerektiği ve hangi yiyeceklerin yıkanmaması gerektiğine dair bilgiler

1. Mantarlar: Mantarların yıkanması, suyu emerek şişmesine ve lezzetinin zayıflamasına neden olabilir. Mantarları temizlemek için, bir fırça veya kağıt havlu kullanabilirsiniz.

2. Tavuk: Tavuk gibi etlerin yıkanması, bakterilerin yayılmasına neden olabilir. Etleri pişirmeden önce yıkamak yerine, pişirmeden önce bir kağıt havlu veya fırça kullanarak temizleyebilirsiniz.

3. Yumurta: Yumurtaların yıkanması, kabuklarının zarar görmesine ve bakterilerin içeri girmesine neden olabilir. Yumurtaların yüzeyindeki kirleri temizlemek için, bir fırça veya kağıt havlu kullanabilirsiniz.

4. Patates: Patatesleri yıkamak, cildinin zarar görmesine ve besin değerinin kaybolmasına neden olabilir. Patatesleri temizlemek için, bir fırça kullanarak hafifçe ovalayabilirsiniz.

5. Pirinç: Pirinci yıkamak, besin değerinin kaybolmasına neden olabilir ve pirincin yapısını değiştirebilir. Pirinci temizlemek için, pirinci süzgeçte veya süzgeçli bir kapta yıkayabilirsiniz.

6. Kuru baklagiller: Kuru baklagilleri yıkamak, besin değerinin kaybolmasına neden olabilir ve baklagillerin yapısını değiştirebilir. Kuru baklagilleri temizlemek için, bir fırça veya kağıt havlu kullanabilirsiniz.

Bu yiyeceklerin yıkanmamasının nedeni, besin değerinin kaybolmasının yanı sıra, yiyeceğin yapısının da bozulmasıdır. Bu nedenle, bu yiyecekleri temizlemek için alternatif yöntemler kullanmak daha iyidir.

YIKANMASI GEREKEN YİYECEKLER

Yasemin.com sitesinde yer alan bir içerikte ise; Mutlaka yıkanması gereken yiyecekler sıralandı. İşte o yiyecekler

Kabuklu meyve ve sebzeler

Sebze ve meyveler uzun süre dışarıda muhafaza edildiğinden çok fazla mikrop barındırır. Bu nedenle yenmeden önce mutlaka yıkanmalıdır.

Teneke kutular

Teneke kutular üretiminden sofranıza gelene kadar birçok yerde bulunurlar. Dolayısıyla tüketilmeden önce yıkamanız gerekir.

Kabuklu yemişler

Özellikle badem ve fındık gibi gıdalar yenmeden önce yıkanmalıdır. Çünkü hangi koşullarda yetiştiği ve muhafaza edildiği bilinmez.

Kuru meyveler

Kayısı, kuru incir gibi gıdalar da yemeden önce yıkanmalıdır. Çünkü kuru meyveler çoğu zaman üstleri açık satılır.

Günlük hayatımızda tükettiğimiz gıdaların temizliği oldukça önemlidir. Ancak bazı yiyecekler, yıkama işlemi gerektirir. Peki hangi yiyecekler yıkanmalıdır? İşte size yıkanması gereken yiyecekler hakkında bilgiler.

1. Sebzeler: Sebzelerin üzerinde toz, kir ve böcekler olabilir. Bu nedenle sebzeleri yıkamadan önce iyice temizlemeniz gerekmektedir. Özellikle yapraklı sebzeler, kök sebzeler ve kabuklu sebzeler yıkanmalıdır.

2. Meyveler: Meyveler de sebzeler gibi yıkanmalıdır. Özellikle kabuklu meyveler, yüzeyindeki toz ve kirleri temizlemek için yıkanmalıdır. Ayrıca meyvelerin üzerindeki zararlı maddeleri de temizlemek için yıkama işlemi gereklidir.

3. Deniz ürünleri: Deniz ürünleri, içerdikleri bakteriler nedeniyle özellikle yıkanmalıdır. Balıkların pulları, midyelerin kabukları ve karideslerin kuyrukları iyice yıkanmalıdır.

4. Et ve tavuk: Et ve tavuk, içerdikleri bakteriler nedeniyle yıkanmalıdır. Ancak bu işlemi yaparken dikkatli olunması gerekmektedir. Et ve tavukları yıkarken, suyun etrafa sıçramamasına dikkat edin.

5. Yumurta: Yumurtaların kabukları üzerinde bakteriler olabilir. Bu nedenle yumurtaları yıkamadan önce iyice temizlemeniz gerekmektedir.

