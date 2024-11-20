Yemeğe Sinek Konarsa Ne Olur? Bunu Kimse Bilmiyordu!

Sürekli Dışkılarlar

Sineklerin sindirim sistemleri hızlı çalışır ve bu durum, sürekli dışkılama yapmalarına neden olur. Yani sinekler bir yiyeceğin üzerine konduğunda veya havalandığında, arkasında dışkı bırakma ihtimalleri oldukça yüksektir. Bu durum yiyeceğin hijyenini ciddi şekilde tehdit eder.

Tehlikeli Mikropları Taşırlar

Karasinekler, koli bakterileri, salmonella ve mide ülserine yol açabilen Helicobacter pylori gibi birçok zararlı mikroorganizmayı taşıma kapasitesine sahiptir. Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Stephan Schuster, sineklerin zararlı bakterileri bir yerden başka bir yere taşıdığını belirterek, "Sinekler adeta mikroplar için bir ulaşım aracı gibi çalışıyor" ifadelerini kullandı.