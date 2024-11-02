Yatmadan Önce Bir Avuç Kabak Çekirdeği Yiyin Farkı Görün: Bilim İnsanları Bile Şaşkın

Uyku sorunları, modern yaşamın en yaygın şikayetlerinden biri haline geldi. Stres, teknolojinin yaygın kullanımı ve düzensiz beslenme alışkanlıkları, uyku kalitesini olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Bu noktada, doğal çözümler arayışında olanlar için kabak çekirdeği ilgi çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.