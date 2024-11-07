Yastıklardaki Sarı Lekeleri Çıkarmanın Formülü Ortaya Çıktı: Herkesin Evinde Bulunuyor

Sirke, doğal bir asit olduğu için ter ve yağ lekelerini çözmede oldukça başarılı. Karbonat ise, sirkenin gücünü destekleyerek kumaşları beyazlatır ve derinlemesine temizler. Bu ikilinin bir araya gelmesiyle yastıklarınız hem tertemiz hem de mis gibi kokacaktır.