Yastıklardaki Sarı Lekeleri Çıkarmanın Formülü Ortaya Çıktı: Herkesin Evinde Bulunuyor
Yastıklarınızdaki sarı lekeler, ter ve cilt yağlarının zamanla oksitlenmesi sonucu oluşur. Temizlik uzmanı bu lekeleri çıkarmanın kolay yolunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıllarca size huzur veren yastıklarınız sararmaya başladıysa ve artık eskisi kadar temiz görünmüyorsa üzülmeyin. Evde kolayca bulabileceğiniz iki basit malzemeyle yastıklarınızı yepyeni gibi yapabilirsiniz! Temizlik uzmanı Sarah Macklin'in de önerdiği gibi, beyaz sirke ve karbonatın mucizevi etkisiyle yastıklarınızdaki sarı lekelerden kolayca kurtulabilirsiniz.
Sirke, doğal bir asit olduğu için ter ve yağ lekelerini çözmede oldukça başarılı. Karbonat ise, sirkenin gücünü destekleyerek kumaşları beyazlatır ve derinlemesine temizler. Bu ikilinin bir araya gelmesiyle yastıklarınız hem tertemiz hem de mis gibi kokacaktır.
YASTIKLAR NASIL TEMİZLENİR?
Büyük bir leğene veya küvete ılık su doldurun.
Yarım su bardağı beyaz sirke ve yarım su bardağı karbonat ekleyin.
Yastıklarınızı bu karışımda en az bir saat bekletin.
Bol su ile durulayın ve çamaşır makinesinde normal programda yıkayın.
Düşük ısıda kurutun veya güneşin altında kurumaya bırakın.