'Yaşayan En Seksi Erkek' Seçildi: Bakın İlk Tepkisi Ne Oldu

HABERİ EŞİNE AĞZI KULAKLARINDA VERDİ

Meslektaşı ve eşi Emily Blunt ile 14 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ve iki kız babası olan Krasinski, bu haberle büyük bir heyecan yaşadığını ve eşine bu durumu verirken çok mutlu olduğunu ifade etti.