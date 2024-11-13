'Yaşayan En Seksi Erkek' Seçildi: Bakın İlk Tepkisi Ne Oldu
'The Office' dizisinin ünlü oyuncusu John Krasinski, People dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' olarak seçildi.
Kaynak: Haber Merkezi
9 yıl boyunca Jim Halpert karakterine hayat veren Krasinski, People dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz yıl bu unvanı kazanan Patrick Dempsey olmuştu.
HABERİ EŞİNE AĞZI KULAKLARINDA VERDİ
Meslektaşı ve eşi Emily Blunt ile 14 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ve iki kız babası olan Krasinski, bu haberle büyük bir heyecan yaşadığını ve eşine bu durumu verirken çok mutlu olduğunu ifade etti.
'KANDIRILIYORUMDUR DİYE DÜŞÜNDÜM'
45 yaşındaki Krasinski, ödül haberini aldığında oldukça şaşırdığını belirtti. Dergiye açıklamalarda bulunan Krasinski, "Belki de kandırılıyorumdur diye düşündüm. Sabahları uyandığımda 'Bugün Yaşayan En Seksi Erkek olmam istenecek mi?' diye düşünmüyorum, ama işte oldu. Gerçekten çıtayı yükselttiniz" diye konuştu.