Yarısı Balık Yarısı Kuş, Resmen Evrim Geçirmiş: Balıkçıklar Gördüklerine İnanamadı

TATLI SULARDA GÖRÜLEBİLİR

Bazı kişiler, bu olağan dışı görüntünün su kirliliği veya genetik bir bozukluk nedeniyle oluştuğunu öne sürerken, kimileri de balığın hemen suya geri bırakılması gerektiğini savundu.

Yerel yetkililer, bu tür deformasyonların tatlı su balıklarında zaman zaman görülebildiğini ve balığın sazan familyasından (Cyprinidae) bir tür olduğunu açıkladı. Yetkililer, baş kısmındaki bu anormal yapının nadir de olsa karşılaşılan bir durum olduğunu belirtti.