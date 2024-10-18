Yarısı Balık Yarısı Kuş, Resmen Evrim Geçirmiş: Balıkçıklar Gördüklerine İnanamadı
Çin’in Sichuan eyaletinin Deyang şehrinde balık tutmaya çıkan bir kişi, nehirde oltasına takılan sıra dışı bir balıkla karşılaştı. Balığın yarısının kuş, yarısının ise balık olduğu görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Balığın gövdesi sıradan bir balığa benzese de, kafasının kuşu andıran şekli hem balıkçıyı hem de çevredeki köylüleri şaşkına çevirdi. Kısa sürede bölgede yayılan bu ilginç olay, büyük ilgi uyandırdı. Peki, böyle bir deformasyon nasıl meydana geldi? İşte detaylar…
TATLI SULARDA GÖRÜLEBİLİR
Bazı kişiler, bu olağan dışı görüntünün su kirliliği veya genetik bir bozukluk nedeniyle oluştuğunu öne sürerken, kimileri de balığın hemen suya geri bırakılması gerektiğini savundu.
Yerel yetkililer, bu tür deformasyonların tatlı su balıklarında zaman zaman görülebildiğini ve balığın sazan familyasından (Cyprinidae) bir tür olduğunu açıkladı. Yetkililer, baş kısmındaki bu anormal yapının nadir de olsa karşılaşılan bir durum olduğunu belirtti.
BİR TÜR ŞEKİL BOZUKLUĞU
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ise bu tür şekil bozukluklarının, su kirliliği ya da balığın gelişim sürecinde aldığı yaralanmalardan kaynaklanabileceğine dikkat çekti.
Sonuç olarak, balıkçı ve çevresindekiler, balığın mutasyona uğramış olabileceği endişesini bir kenara bırakarak, doğaya saygı göstermek adına balığı tekrar suya bıraktı. Bu olay, su kirliliğinin balık popülasyonları üzerindeki olası etkilerini ve doğadaki canlıların karşılaşabileceği zorlukları yeniden gündeme getirdi.