Yarım Kalan Konservelerinizi Bu Yöntemle Kapatın, Bozulma Sorununa Son Verin

Yarım kalan konserve kavanozlarının kapağını tekrar sıkı bir şekilde kapatamamak, kısa süre içinde yiyeceklerin bozulmasına neden olabiliyor. Fakat uygulayacağınız bu pratik yöntem sayesinde, konservelerinizi ilk günkü gibi taze tutabilir ve israfın önüne geçebilirsiniz.

KAVANOZ KAPAKLARINI ISITARAK BOZULMAYI ENGELLEYİN

Yapmanız gereken tek şey, kavanozu açtıktan sonra kullanacağınız kadarını aldıktan sonra kavanoz kapağının iç kısmını bir çakmak yardımıyla iyice ısıtmak. Isınan kapağı kavanoza sıkıca kapattığınızda, kapağın vakum etkisi yeniden sağlanacak ve konserve yiyecekler uzun süre bozulmadan kalacak.

Bu basit yöntemle, kış boyunca hazırladığınız yiyecekleri güvenle tüketebilir, emeklerinizin boşa gitmesini engelleyebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi