Yapılan Araştırmalar Kanıtladı: Ortamdaki Bitkilerin Meğer Ne Faydası Varmış

BİRÇOK FAYDASI ORTAYA ÇIKTI

Katılımcıların kan basıncı, kalp atış hızı ve vücut sıcaklıkları gibi fizyolojik verileri ile tükürük örneklerinden elde edilen kortizol seviyeleri ölçüldü. Ayrıca, beyin aktiviteleri elektroensefalografi (EEG) yöntemiyle kaydedildi. Sonuçlar, bitkilerin bulunduğu ofis ortamlarında çalışan bireylerin stres ve kaygı seviyelerinin düştüğünü, dikkat ve konsantrasyonlarının arttığını gösterdi. Doç. Dr. Önaç, bu bulgularla ofis bitkilerinin sadece estetik bir unsur olmadığını, aynı zamanda çalışanların psikolojik ve fizyolojik sağlıkları üzerinde belirgin iyileşmeler sağladığını vurguladı.