Yapılan Araştırmalar Kanıtladı: Ortamdaki Bitkilerin Meğer Ne Faydası Varmış
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Kalaycı Önaç, ofislerde canlı bitkilerin bulunmasının çalışanların hem psikolojik hem de fizyolojik sağlıkları üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koyan bir araştırma yaptı.
Kaynak: DHA
Araştırma, ofislerde bitki bulundurmanın stres ve kaygı seviyelerini düşürerek, çalışanların dikkat ve odaklanmalarını artırdığını gösterdi. Çalışmada, ofis bitkilerinin stres ve kaygıyı azalttığı, aynı zamanda çalışanların konsantrasyonlarını belirgin şekilde yükselttiği tespit edildi.
BİRÇOK FAYDASI ORTAYA ÇIKTI
Katılımcıların kan basıncı, kalp atış hızı ve vücut sıcaklıkları gibi fizyolojik verileri ile tükürük örneklerinden elde edilen kortizol seviyeleri ölçüldü. Ayrıca, beyin aktiviteleri elektroensefalografi (EEG) yöntemiyle kaydedildi. Sonuçlar, bitkilerin bulunduğu ofis ortamlarında çalışan bireylerin stres ve kaygı seviyelerinin düştüğünü, dikkat ve konsantrasyonlarının arttığını gösterdi. Doç. Dr. Önaç, bu bulgularla ofis bitkilerinin sadece estetik bir unsur olmadığını, aynı zamanda çalışanların psikolojik ve fizyolojik sağlıkları üzerinde belirgin iyileşmeler sağladığını vurguladı.
KAYGIYI VE STRESİ AZALTIYOR
Çalışmanın EEG analizlerini gerçekleştiren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Karabiber Cura, EEG sonuçlarıyla çiçekli ve çiçeksiz ofis ortamları arasındaki farkları incelediklerini belirtti. Çiçekli ortamlarda çalışan bireylerin EEG analizlerinde kaygı seviyelerinde azalma ve dikkat artışı gözlemlenirken, çiçeksiz ortamlarda ise stres ve kaygının daha yüksek olduğu gözlemlendi.
SAĞLIK SORUNLARI TEDAVİSİNDE KULLANILACAK
Proje ekibinde yer alan İç Mimar Ahenk Karcı, kapalı alanlarda bitki kullanımının çalışanların verimliliklerini artırarak genel iyilik hallerine olumlu katkı sağladığını söyledi. Karcı, bu faydaların ilerleyen dönemde sağlık sorunlarının tedavisinde de kullanılabileceğini belirterek, araştırmaların bu yönde genişletilmesinin planlandığını ifade etti. Projeye İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayşe Akbıyık, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aydın Akan ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kübra Yazıcı da katkı sağladı.