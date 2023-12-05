Yapı Kredi emekli promosyon tutarını güncelledi- Emekliye zamlı promosyon

Yapı Kredi Bankası'ndan Emeklilere Büyük Promosyon Kampanyası - Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Yapı Kredi Bankası, emekli vatandaşlara yönelik cazip bir promosyon paketi sunuyor. Banka, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) bağlı emeklilere özel olarak hazırladığı "Emeklilik Paketi" ile dikkat çekiyor. Bu paket kapsamında, emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan emeklilere 9.000 Türk Lirası'na varan promosyon ödemeleri yapılacak.

Yeni emekli olacak vatandaşlar, SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacakları zaman e-Devlet veya Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalıştıkları kurum veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yapacakları başvurularda Yapı Kredi Bankası'nı tercih ederek bu avantajlardan faydalanabilirler.

Zaten emekli olan ve maaşlarını Yapı Kredi Bankası üzerinden almak isteyen vatandaşlar ise, Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Ayrıca, 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralı Müşteri İletişim Merkezi aranabilir veya en yakın Yapı Kredi şubesine nüfus cüzdanı ile gidilerek işlem yapılabileceği belirtiliyor. e-Devlet üzerinden de SGK emekli maaşı kolayca Yapı Kredi'ye taşınabiliyor.

Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler de Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek müşteri olabilir ve maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabilirler. Alternatif olarak e-Devlet veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla da bu işlemi yapmak mümkün.

Banka yetkilileri, bu kampanyanın emeklilere ekonomik destek sağlamak ve onların finansal ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak amacıyla tasarlandığını belirtiyorlar. Emeklilerin hayat kalitesini artırma hedefiyle yola çıkan bu promosyon paketinin, emekli vatandaşların bankacılık işlemlerinde de kolaylık sağlaması bekleniyor.

BANKANIN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE KAMPANYAYLA İLGİLİ ŞU BİLGİLERE YER VERİLDİ

1 Eylül 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.



Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.



Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenir.



Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.



1 Eylül 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kart/kartları ile; promosyon başvuru tarihini takip eden 2 ay içerisinde toplam 500 TL harcama yapan müşterilerimiz ek 1000 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.



Kampanya döneminde Ek Ödül Taahhütnamesi’ni imzalayan müşterilerimiz 30.09.2023 ve 31.12.2023 tarihleri arasında minimum 25.000 TL değerinde bireysel ihtiyaç kredisi kullanımında ek 500 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda Ocak ayı içerisinde yapılacaktır.



Kredi kartı kampanyasından 20 Ocak 2022 – 31 Aralık 2023 arasında ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.



Kampanyadan 30 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getiren müşteriler yararlanamazlar.



9.000 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit ödül başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.



Fatura ve kredi kartı kampanyasından hak edilen ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon/ek nakit ödül tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapılır.



Nakit promosyon ödemesi üç yıl için peşin olarak yapılır ve üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.



Nakit promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapıldıktan sonra üç yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon/ek nakit ödül verilmez.



Nakit promosyonun/ek nakit ödülün ödendiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde; herhangi bir sebeple gelir/aylığın farklı kuruma taşınması ya da SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi durumunda Bankanın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın ödenen toplam promosyon/ek nakit ödül tutarı şartın bozulduğu tarih esas alınmak suretiyle taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.



Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.