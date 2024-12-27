Yanmış Fırın Tepsisini Anında Parlatıyor! Birkaç Damlası Bile Yetiyor

Fırında yemek pişirmenin keyfi, temizlikte karşılaşılan inatçı yanık lekeleriyle gölgelenmesin. Saatlerce ovmaya gerek kalmadan, basit bir karışımla yanık lekelerini zahmetsizce çıkarabilirsiniz. Bu yöntem, hem zamandan tasarruf sağlar hem de tepsinizin yüzeyine zarar vermeden etkili bir temizlik sunar. İşte yanmış fırın tepsisi temizliği için etkili ve doğal çözüm...

GEREKLİ MALZEMELER

Tepsinizdeki yanık lekelerini çıkarmak için ihtiyacınız olanlar:

Karbonat

Sirke

Sıcak su

Sünger veya bulaşık fırçası

Bu doğal malzemeler hem etkili temizlik sağlar hem de kimyasallara göre tepsinizi daha iyi korur.