Yalı Çapkını dizisindeki Seyran gerçekte Safiye Soyman mı?

Afra Saraçoğlu hakkında şaşırtıcı iddia. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterinin aslında Safiye Soyman olduğu öne sürüldü.

Yalı Çapkını dizisindeki Seyran gerçekte Safiye Soyman mı?

Bazı haber sitelerinde Seyran'ın oynadığı ismin ünlü şarkıcı Safiye Soyman olduğu öne sürüldü. Peki ama bu iddia doğru mu? Seyran gerçekte Safiye Soyman mı?

Safiye Sorman da zorla evlendirilmiş Safiye Soyman, canlı yayında çocuk gelin olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“13 yaşında evlendirildim bir dizi var hani... Ablamı istemeye gelip beni görünce bana yöneldiler ablamın nişanlı olduğunu duyunca o zaman kardeşini isteyelim dediler. Yaşımı büyüttüler öyle evlendim" dedi. Ünlü şarkıcı Soyman babasının hafız olduğunu belirterek "Babam, kız diyeceğine gelin desinler, dedi. Yaşımı büyütmek için gittikleri hakim 'Bu çocuk gelin bakamıyorsanız ben bakayım' dedi. Babam yerin dibine girdi ama yalancı bir şahit buldu beni evlendirdi.”

Yalı Çapkını dizisindeki Seyran gerçekte Safiye Soyman mı? - Resim : 1

Edindiğimiz bilgiye göre; Seyran karakterinin Safiye Soyman ile herhangi bir bağı yok. Dizi, Gaziantep'te doğmuş genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Safiye Soyman ise Bolu doğumlu. Bolu'nun Akpınar ilçesinde doğan Safiye Soyman'ın Yalı Çapkını dizisindeki Seyran karakteriyle herhangi bir bağı bulunmuyor.

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