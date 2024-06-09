Yalı Çapkını dizisinde kadro dağılıyor. 1 oyuncu daha diziye veda etti

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Yalı Çapkını dizisi yurt dışı satış başarısıyla ekran yolculuğunun ekran ömrünü uzattı. OGM Pictures imzalı dizinin yeni sezonda hikâyesi yenilenecek. Bu nedenle sezon sonunda bir ayrılık daha yaşandı. Dizinin Şehmus’u Turgut Tunçalp de ekibe veda etti. Tunçalp’in yine OGM çatısı altında çekilecek başka bir dizi için görüştüğü öğrenildi.

AFRA SARAÇOĞLU AYRILDI İDDİASI

Ulusalpost.com'da yer alan bir haberde ise; Dizide Seyran karakterine can veren Afra Saraçoğlu'nun veda ettiği öne sürüldü.

Star TV'deki Yalı Çapkını dizisi, sezon finaliyle izleyicilerine hüzünlü bir veda vurgusu yaptı. Dizide, Orhan karakterinin geri dönüşüne tanık olurken, Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun ölümüyle veda etti.

Afra Saraçoğlu'nun hayat verdiği Seyran karakterinin ölümü, izleyicileri derinden etkiledi. Dizinin final bölümü, karakterler arasındaki duygusal bağların ve dramatik olayların zenginleştirdiği bir atmosfer sunarak sezonu noktaladı.

Yalı Çapkını dizisinin sezon finali, izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Seyran karakterinin trajik sonu ve Orhan'ın dönüşü, izleyiciler arasında tartışma konusu oldu ve dizinin gelecek sezonuyla ilgili merak uyandırdı.

Dizinin sezon finaliyle birlikte, Yalı Çapkını'nın hayranları yeni sezonun heyecanını ve gelişmelerini merakla beklemeye başladı. Dizinin gelecekteki bölümlerinde neler olacağı ve karakterlerin nasıl gelişeceği, izleyicilerin büyük bir merakla beklediği konular arasında yer alıyor.