Yağ çekmiyor ve lezzetli oluyor! Çıtır çıtır anne usulü ekmek kızartmasının püf noktası

Ekmek kızartması yapmak isteyenler için özellikle yumurtalı olanı çok seviliyor. Fakat annelerimizin yaptığı gibi bayat ekmek kullanmak zorunda değilsiniz. Vereceğimiz tarifle taze ekmekten de lezzetli bir ekmek kızartması yapabilirsiniz.

Ayrıca, yağ çekmeyen bir tarif arıyorsanız, sizlerle paylaşacağımız tarif tam size göre. Bu tarif sayesinde hem sağlıklı hem de lezzetli bir ekmek kızartması yapabilirsiniz.

Tarifimiz oldukça basit ve kolay uygulanabilir. Gerekli malzemeleri hazırlayarak hemen başlayabilirsiniz. Unutmayın, doğru malzemeler ve doğru tekniklerle hazırlanan bir ekmek kızartması herkes tarafından sevilir.

Sağlıklı ve lezzetli tarifimiz için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Gerekli malzemeler

1 adet bayat ekmek

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1yemek kaşığı un

1çay kaşığı tuz

Kızartmak İçin malzemeler

5 yemek kaşığı sıvı yağ



TARİF

* Yumurtaları derin bir kaseye kırın ve tuzu ekledikten sonra bir tel çırpıcı ile iyice çırpın. Üzerine sütü ekleyerek çırpmayı sürdürün.

Ardından da unu ekleyin ve çırpma işlemine devam edin. Artık yumurtalı karışımınız hazır.

Bayat ekmekleri dilimleyin. Dilimleri arkalı önlü iyice bulanacak şekilde yumurtalı karışıma bulayın.

Tavanızı önceden ısıtın. Sonrasında yağı ekleyin ve kızdırın. Yumurtaya buladığınız ekmekleri arkalı önlü kızartın.

Bir servis tabağına aldıktan sonra servis edebilirsiniz. Yağı ölçüdeki gibi kullanın. Aksi takdirde ekmekler yağ çeker ve hiç lezzeti olmaz.

Ekmek kızartmanızı kahvaltıda peynir, zeytin birazda yeşillikle servis edebilirsiniz. Bu tarifi dilerseniz beş çayında da atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

Kaynaklar: haberciniz.biz, youtube.com