WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak?

WhatsApp, dünya genelinde milyonlarca insanın kullandığı en popüler mesajlaşma uygulamalarından biridir. Sürekli olarak yeni özellikler ekleyen WhatsApp, şimdi de kullanıcıların ilgisini çekecek bir özelliği duyurdu:

WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak?

Meta çatısı altındaki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS ve Android kullanıcılarına sunmak için yeni özellikler üzerine çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda, WhatsApp'ın yakın zamanda getirmeyi planladığı bir özellik ise "Yuva Yıkacak Özellik" olarak adlandırılıyor.

Apple''ın iPhone cihazlarında WhatsApp kullananlar yani WhatsApp iOS uygulamasını indirenler, sohbetlerden veya gruplardan yeni mesajlar aldıklarında, bildirim ekranında mesaj gönderen kişinin veya grubun fotoğrafını göremiyorlar. İşte WhatsApp bu durum için kolları sıvadı.

WhatsApp'tan Yuva Yıkacak Özellik! Hangi Telefonlarda Olacak? - Resim : 1

WhatsApp’ta, orijinal adı mention’lama olan ‘bahsetme’ özelliği yer alıyor. Bu fonksiyon sayesinde, katıldığınız gruplarda bir kişi @ işaretiyle adınızı yazarak sizden bahsedebiliyor. Özellikle yüksek katılımcılı gruplarda kullanıcıların birbirlerine mesaj göndermelerini kolaylaştıran bahsetme işlevi, ‘mesaj yanıtlama’ özelliğine ek olarak sunuluyor.

WHATSAPP BİLDİRİMLERİNDE PROFİL FOTOĞRAFLARINI GÖREBİLECEKSİNİZ

WABetaInfo''nun haberine göre, WhatsApp, sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar alındığında sistem bildirimlerinde profil fotoğraflarının da görüntülenmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Ancak bu özellik, iOS 15 API''lerini kullanıyor. Bu yüzden yalnızca iOS 15''teki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor. En azından aktarılanlar bu yönde. Android''de ise durum farklı. Çünkü WhatsApp kullanan Android kullanıcıları, WhatsApp''tan bir bildirim geldiğinde bir süredir sistem bildirimlerinde söz konusu bildirime dair profil fotoğraflarını görüntüleyebiliyor.

YENİ ÖZELLİKLER NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp''ın yeni özellikleri gelecekte daha fazla hesap için etkinleştirmeyi planladığı söyleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama veya tarih bilgisi mevcut değil.

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