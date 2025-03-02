WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, Beta 2.25.5.20 sürümüyle yeni bir özelliği test etmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp'ın yaptığı yeni güncellemeyle birlikte artık durum güncellemelerine çıkartmalı fotoğraflar eklenebilecek. WhatsApp’ın sunduğu bu yenilik, kullanıcıların fotoğraf ve videolarına çeşitli çıkartmalar ekleyerek daha ilgi çekici paylaşımlar yapmasına olanak tanıyor. Önceden her görsel ayrı bir durum olarak paylaşılırken, yeni özellikle birlikte çıkartmalar sayesinde içerikler daha dinamik ve kişiselleştirilmiş bir hale geliyor.
BETA KULLANICILARINA SUNULDU
Güncelleme şu an için Google Play Store’daki Beta 2.25.5.20 sürümünde belirli test kullanıcılarına açılmış durumda. WhatsApp, bu özellik ile kullanıcıların durum güncellemelerine ekstra görsel unsurlar ekleyerek daha yaratıcı içerikler oluşturmasını hedefliyor.
ÇEŞİTLİ ÖZGÜNLEŞTİRME SEÇENEKLERİ GELİYOR
WhatsApp’ın yeni çıkartma özelliği, kullanıcılara farklı şekil seçenekleri sunarak paylaşımlarını özelleştirmelerine imkan tanıyor. Kullanılabilecek şekiller arasında:
-Yatay ve dikey dikdörtgen
-Kare
-Daire
-Kalp
-Yıldız gibi seçenekler yer alıyor.
Bu sayede kullanıcılar, fotoğraflarını veya videolarını farklı tasarımlarla süsleyerek kendi tarzlarını yansıtabilir.
NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?
WhatsApp’ın beta sürecindeki bu yeni özelliği, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere bağlı olarak geliştirilerek ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcılara sunulabilir. Uygulamanın resmi güncellemesiyle birlikte bu yeniliğin genel kullanıma açılması bekleniyor.