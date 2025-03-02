WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor

WhatsApp'ın yaptığı yeni güncellemeyle birlikte artık durum güncellemelerine çıkartmalı fotoğraflar eklenebilecek. WhatsApp’ın sunduğu bu yenilik, kullanıcıların fotoğraf ve videolarına çeşitli çıkartmalar ekleyerek daha ilgi çekici paylaşımlar yapmasına olanak tanıyor. Önceden her görsel ayrı bir durum olarak paylaşılırken, yeni özellikle birlikte çıkartmalar sayesinde içerikler daha dinamik ve kişiselleştirilmiş bir hale geliyor.