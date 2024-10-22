WhatsApp'ta Kritik Güvenlik Açığı Tespit Edildi: 2.7 Milyar Kullanıcının Verileri Tehlikede

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yeni bir güvenlik açığıyla gündemde. Kripto cüzdan üreticisi Zengo'nun güvenlik uzmanları, uygulamanın çoklu cihaz kullanımında önemli bir zayıflık tespit etti. Bu açık, kullanıcıları hedefli saldırılara karşı savunmasız bırakabilir.

MESAJ KİMLİKLERİNDEKİ FARKLILIKLAR BÜYÜK TEHDİT

WhatsApp’ın farklı işletim sistemlerinde (Windows, macOS, Android, iOS) mesaj kimliklerini farklı şekilde oluşturması, güvenlik açığının temelini oluşturuyor. Android cihazlar 32 karakterlik bir kimlik oluştururken, iPhone'lar 20 karakterlik, Windows cihazları ise 18 karakterlik kimlik kullanıyor.

Zengo'nun kurucu ortağı Tal Be'ery, bu farklılıkların, bilgisayar korsanlarının hangi cihazı kullandığınızı belirlemesine ve size özel saldırılar düzenlemesine imkan tanıdığını ifade ediyor.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Şu an için kullanıcıların bu güvenlik açığını doğrudan kapatmaları mümkün değil. Zengo uzmanları, Meta'yı bu sorunu çözmeye çağırdı. Meta'dan resmi bir güncelleme yapılana kadar, WhatsApp kullanıcılarının farklı cihazlarda uygulamayı kullanırken dikkatli olmaları öneriliyor.

DAHA ÖNCE DE GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Bu, WhatsApp'ta tespit edilen ilk güvenlik açığı değil. Zengo ekibi daha önce de uygulamanın "Bir Kez Görüntüle" özelliğinde bir güvenlik kusuru bulmuştu. Bu durum, WhatsApp'ın güvenlik alanında daha fazla geliştirme yapması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haber Merkezi