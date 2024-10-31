WhatsApp'a Yeni Emoji Geliyor: Meğer Yeni Emoji Bu Anlama Geliyormuş

KÜÇÜK BİR KALP BÜYÜK BİR ANLAM

Yeni emoji, gülümseyen bir yüzün küçük bir kalbi kucakladığı sade ve etkileyici bir tasarıma sahip. Bu sevimli ifade, kullanıcıların sadece "beğendim" demek yerine, daha özel ve samimi duygularını ifade etmelerine imkan tanıyacak. Empati, sevgi, destek gibi duyguları bu emojiyle daha kolay ve etkili bir şekilde aktarabileceğiz.