WhatsApp Yeniliklere Doymuyor: Instagram'ın Beklenen Özelliği Geliyor!

YENİ ÖZELLİĞİN DETAYLARI NELER?

WhatsApp'ın durum kısmında 'sen de ekle' etiketiyle yapılan paylaşımlar sayesinde kullanıcılar, belirli konularda arkadaşlarıyla fotoğraf, video veya metin paylaşabilecekler.

Örneğin, 'Bugün neler yapıyorsun?' gibi bir durum paylaşımı yapıldığında, arkadaşlar bu soruya kendi paylaşımlarıyla yanıt verebilecekler. Bu özellik, kullanıcıların yalnızca mesajlaşma yoluyla değil, durumlar üzerinden de daha eğlenceli ve etkileşimli iletişim kurmasına olanak tanıyacak.