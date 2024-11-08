WhatsApp Yeniliklere Doymuyor: Instagram'ın Beklenen Özelliği Geliyor!
Ünlü arama ve mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına yeni özellikler getirmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Instagram’daki 'sen de ekle' özelliği artık WhatsApp’ın durum kısmında da aktif hale geliyor.
Meta, WhatsApp ve Instagram gibi uygulamaları arasındaki entegrasyonları artırarak kullanıcı deneyimini daha zengin ve etkileşimli hale getirmeyi hedefliyor.
YENİ ÖZELLİĞİN DETAYLARI NELER?
WhatsApp'ın durum kısmında 'sen de ekle' etiketiyle yapılan paylaşımlar sayesinde kullanıcılar, belirli konularda arkadaşlarıyla fotoğraf, video veya metin paylaşabilecekler.
Örneğin, 'Bugün neler yapıyorsun?' gibi bir durum paylaşımı yapıldığında, arkadaşlar bu soruya kendi paylaşımlarıyla yanıt verebilecekler. Bu özellik, kullanıcıların yalnızca mesajlaşma yoluyla değil, durumlar üzerinden de daha eğlenceli ve etkileşimli iletişim kurmasına olanak tanıyacak.
YENİ ÖZELLİK NE ZAMAN GELECEK?
Bu özelliğin tam olarak ne zaman yayına alınacağı ise henüz açıklanmış değil.