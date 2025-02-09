WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor

WHATSAPP PAY'İN YENİ HEDEFİ

Bu özellik, Aralık 2023'te Hindistan Ulusal Ödemeler Şirketi (NPCI) tarafından WhatsApp Pay'in kullanıcı sınırının kaldırılmasının ardından geldi. Bu değişiklik, WhatsApp Pay'in Hindistan'daki 532 milyon kullanıcıya ulaşma kapasitesini arttırdı. Faturaların ödenmesiyle birlikte, WhatsApp Pay'in PhonePe ve Google Pay gibi rakipleriyle olan rekabeti daha da kızışacak.