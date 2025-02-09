WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor
Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Hindistan'daki kullanıcılarına yönelik yeni bir hizmet başlatıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan'daki WhatsApp kullanıcıları yakında elektrik, su, doğalgaz, telefon ve daha pek çok faturayı doğrudan uygulama üzerinden ödeyebilecek. Bu yenilik, kullanıcıların finansal işlemlerini tek bir platformda toplamalarına olanak sağlayacak.
WHATSAPP'IN FİNANSAL HİZMETLERİNDE GENİŞLEME
WhatsApp, Hindistan'da zaten UPI üzerinden para gönderme ve işletmelere ödeme yapma imkanı sunuyordu. Yeni fatura ödeme özelliği ise kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyacak.
WHATSAPP PAY'İN YENİ HEDEFİ
Bu özellik, Aralık 2023'te Hindistan Ulusal Ödemeler Şirketi (NPCI) tarafından WhatsApp Pay'in kullanıcı sınırının kaldırılmasının ardından geldi. Bu değişiklik, WhatsApp Pay'in Hindistan'daki 532 milyon kullanıcıya ulaşma kapasitesini arttırdı. Faturaların ödenmesiyle birlikte, WhatsApp Pay'in PhonePe ve Google Pay gibi rakipleriyle olan rekabeti daha da kızışacak.