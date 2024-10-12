Vakıfbank Ekim Kampanyasını Duyurdu: 7 Bin 500 TL İndirim Yapılacak!
Vakıfbank, ekim ayı boyunca sürecek 7.500 TL’ye varan indirim fırsatının detaylarını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Vakıfbank tarafından başlatılan ve 31 Ekim’e kadar devam edecek olan kampanya, özellikle ekim ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde müşterilerin yoğun ilgisini çekmeye başladı. Vakıfbank, sunduğu cazip fırsatlarla hem mevcut müşterilerine hem de yeni müşterilere hitap ederken, indirimler ve Worldpuan kazançları merak konusu oldu.
7 BİN 500 LİRA İNDİRİM VE 6 TAKSİT İMKANI
Ekim ayında da önceki aylarda olduğu gibi Vakıfbank, farklı sektörlerde sunduğu avantajlı kampanyalarla dikkat çekiyor. Banka, özellikle otel ve konaklama harcamalarında cazip indirimler sunuyor. Vakıfbank Mobil’deki "Cepte Kazan" bölümüne girip kampanyaya katılanlar, 10.000 TL ve üzeri harcamalarda çeşitli tutarlarda ekstre indirimleri kazanabiliyor.
Kampanya kapsamında pazaramatatil.com üzerinden yapılacak otel ve konaklama harcamalarında şu indirimler sunuluyor:
10.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL indirim,
30.000 TL ve üzeri harcamaya 3.000 TL indirim,
50.000 TL ve üzeri harcamaya 5.000 TL indirim,
100.000 TL ve üzeri harcamaya 7.500 TL indirim.
Ayrıca, yurtiçi otel ve konaklama harcamalarına vade farksız 6 taksit imkanı da sağlanıyor.
DETAYLARA NASIL ULAŞILABİLİR?
Vakıfbank, bu cazip fırsatlardan yararlanmak isteyen müşteriler için kampanyanın detaylarını internet sitesindeki “Kampanyalar” sayfasında paylaşıyor. Hem mevcut müşteriler hem de yeni müşteri adayları, 11 Ekim itibariyle farklı sektörlerdeki harcamalarla sağlanacak indirimleri ve Worldpuan fırsatlarını inceleyebilirler.