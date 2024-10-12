Vakıfbank Ekim Kampanyasını Duyurdu: 7 Bin 500 TL İndirim Yapılacak!

7 BİN 500 LİRA İNDİRİM VE 6 TAKSİT İMKANI

Ekim ayında da önceki aylarda olduğu gibi Vakıfbank, farklı sektörlerde sunduğu avantajlı kampanyalarla dikkat çekiyor. Banka, özellikle otel ve konaklama harcamalarında cazip indirimler sunuyor. Vakıfbank Mobil’deki "Cepte Kazan" bölümüne girip kampanyaya katılanlar, 10.000 TL ve üzeri harcamalarda çeşitli tutarlarda ekstre indirimleri kazanabiliyor.

Kampanya kapsamında pazaramatatil.com üzerinden yapılacak otel ve konaklama harcamalarında şu indirimler sunuluyor:

10.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL indirim,

30.000 TL ve üzeri harcamaya 3.000 TL indirim,

50.000 TL ve üzeri harcamaya 5.000 TL indirim,

100.000 TL ve üzeri harcamaya 7.500 TL indirim.

Ayrıca, yurtiçi otel ve konaklama harcamalarına vade farksız 6 taksit imkanı da sağlanıyor.